Erfolgreicher K-Stufen Wettkampf in Munderkingen

Die K-Stufen Wettkämpfe sind jedes Jahr ein Highlight im Turngau Ulm. Der Turnnachwuchs kann die Übungen individuell aus einem Elementekatalog zusammenstellen und die ersten Kür-Übungen turnen.

In der Hinrunde der K-Stufen-Wettkämpfe am 12. November in Laichingen haben sowohl die Turner als auch die Turnerinnen des VfL Munderkingen Spitzenplatzierungen erreicht. Damit verschafften sie sich eine gute Ausgangssituation für die Rückrunde am 27. November in Munderkingen.

Es wurden tolle Übungen gezeigt und die Hallen waren voll mit Zuschauern. Auf dem Siegertreppchen standen in den jeweiligen Jahrgängen bei den Mädchen: Sarah Krutz (Platz 3), Ella Fischer (Platz3), Felia Alexandrou (Platz 2), Defne Tekkoyun (Platz 3) sowie Ellen Arnold (Platz 1). Bei den Jungen standen Emil Dolpp (Platz 2), Elijah Schmelzer (Platz 3) sowie Liam Orbe (Platz 1) auf dem Siegerpodest.

Weitere Ergebnisse sind auf der Homepage turnen-munderkingen.de zu sehen.