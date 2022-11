Entspannte Stimmung bei den Zuhörern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 18. November war die Autorin Susanne Hutter zu Gast in der Mediathek in Munderkingen. Den rund 30 Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung las Frau Hutter aus ihrem Buch „Der Triumph aus meinem Schicksal“ - Von der Komapatientin zur (Über)Lebenskünstlerin vor.

Zwischen den einzelnen Leseabschnitten gab es für das Publikum immer wieder die Möglichkeit, der Autorin Fragen zu stellen, welche diese bereitwillig beantwortete. Trotz der ernsten Themen um Koma, medizinische Versorgung, Erkrankung und auch Tod war die Stimmung entspannt. Frau Hutter konnte ihren Zuhörerinnen und Zuhörern ihre Geschichte authentisch und berührend vermitteln.

Nach der Lesung gab es Südtiroler Knabbereien sowie Getränke und es wurden bei angeregten Gesprächen Erfahrungen ausgetauscht.

Susanne Hutter wurde 1963 in Stuttgart geboren. 2002 hat es sie nach Südtirol verschlagen. Seit 2017 arbeitet sie vorwiegend als Buchautorin. Mit ihrem autobiographischen Werk „Der Triumph aus meinem Schicksal“ - Von der Komapatientin zur (Über)Lebenskünstlerin ist sie auf Lesungen im In- und Ausland unterwegs. „Wir können das Schicksal nicht bezwingen. Aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen“, lautet ihr Motto, das sie auf ihrer Lebensfahne festgeschrieben hat.