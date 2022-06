Endlich wieder ein Treffen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. Juni nach Fronleichnam war die traditionelle Zunftversammlung im Gasthaus zur Rose, die letzte Zunftversammlung war am 23. Juni 2019, weshalb wegen Corona keine Zunftversammlungen abgehalten werden konnten. Es waren keine große Aktivitäten möglich, am Sonntag 7. Juli 2019 war noch der rationelle Bittgang zum Frauenberg mit einer Einkehr im Alten Postamt Vereinsheim der Historischen Bürgerwehr, es gab Brezeln und der Mitgliedsbeitrag von zwei Euro wurden ausbezahlt sowie als Spende eingesammelt.

An der Frauenberg-Kirche sind noch Arbeiten an Brunnen-Häuschen und Sitzbänke. Eine Frau aus dem Raum Ehingen hat uns als Sachspende die Maria-Figur im Oßa-Käppele, welches von der Firma Kopp aus Emerkingen restauriert wurde, als auch eine Kerze mit Kerzenständer gespendet. Die Finanzen sind mit nicht-gesammelten Mitgliedsbeiträge nicht hoch.

In der Versammlung wurde ein neuer Zunftmeister wählt, unter der Wahlleitung vom Bürgermeister-Stellvertreter, Waldemar Schalt. Gewählt wurde Harald Valicek. Waldemar Schalt sprach auch ein Grußwort im Namen der Stadtverwaltung. „Die Vereinigten Zünfte in Munderkingen sind eine lebende Tradition, mit der Heimat und Brauchtum verbunden ist.“

Der erste Termin in neuen Berichtsjahr ist am 3. Juli um 7 Uhr, Bittgang zum Frauenberg. Am Brunnenfest 2022 beteiligt sich die Vereinigte Zünfte auch.