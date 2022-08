Wie ein Munderkinger einem Argentinier das Leben rettete

Rolf Stökler aus Munderkingen hatte diese Woche Besuch aus Argentinien. Doch weniger die weite Anreise, denn ein anderer Umstand machte Jorge Roberi und seine Familie zu ganz besonderen Gästen: Der 61-Jährige ist nur deshalb noch am Leben, weil ihm Stökler einst seine Stammzellen gespendet hat.

Zehn Jahre ist es her, dass Rolf Stökler mehr aus einer Laune heraus zugesagt hat, als er gefragt wurde, ob er nicht sein Knochenmark für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) typisieren lassen möchte. „Es war keine große Sache. Man hat mir etwa 30 Sekunden lang ein Stäbchen in den Mund gehalten, um eine Speichelprobe zu entnehmen. Das war’s. Es war harmloser als ein Coronatest, bei dem das Stäbchen viel tiefer in den Rachen gesteckt wird“, erzählt der heute 40-Jährige. Der kleine Akt sollte sich als erste wichtige Hürde erweisen auf dem Weg zu dem, was folgen würde.

Italienische Vorfahren - warum das hilfreich war

Etwa zwei Jahre später erhielt ein damals 54-jähriger, fünffacher Familienvater in dem zentralargentinischen Städtchen Luque – etwa so groß wie Munderkingen – bei einer Routineuntersuchung eine niederschmetternde Diagnose: Leukämie. Schnell war klar: Die einzige Chance, die Erkrankung zu überleben, war eine Stammzellentransplantation. In der Verwandtschaft fand sich kein genetischer Zwilling, deshalb blieb als Strohhalm nur die Suche in der weltweiten Knochenmarkspenderdatei. „Weil ich Vorfahren in Italien habe, sagte mir mein Arzt, dass ich relativ gute Erfolgsaussichten habe“, erinnert sich Roberi. Denn: In Europa – allen voran in Deutschland – seien besonders viele Menschen registriert, und innerhalb ähnlicher genetischer Kulturkreise sei die Trefferquote entsprechend höher. „Würden Jorges Eltern aus Afrika stammen, wären seine Chancen deutlich geringer gewesen“, erklärt Rolf Stökler.

Das Schicksal machte sie zu Freunden: Jorge Roberi (r.) aus Argentinien und Rolf Stökler aus Munderkingen. (Foto: Schick)

Doch unabhängig davon blieb Jorge Roberi guter Dinge. „Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch“, sagt er. In der Klinik habe er andere Patienten kennengelernt, die deutlich pessimistischer gewesen seien. „Deswegen ging es diesen Menschen auch nicht so gut“, ist der Argentinier sicher, dass es einen Zusammenhang zwischen Geist und Körper gibt: „Ich war total mit mir im Frieden. Ich hatte viel Hoffnung, dass ich gesund werde. Meine Chance schätzte ich auf fifty-fifty ein.“

Jorges Zuversicht steckte auch seine Familie an. Als die Nachricht von der Erkrankung kam, habe sie „erstmal gar nichts denken können“, sagt seine Frau Alejandra. Aber sie habe gewusst, dass ihr Mann nicht so schnell unterzukriegen sei. Und nach dem ersten Schock konzentrierte sie sich nur noch auf eines: „meinem Mann zur Seite zu stehen“. Auch die damals 29-jährige Tochter Evangelina sagt heute: „Mein Vater ist ein Kämpfer. Deswegen war ich mir sicher, dass er es schafft. Und dann kam Rolf.“

... und plötzlich gab es zwei potenzielle Spender

An den Tag, als sich das Blatt zu wenden begann, erinnert sich Jorge Roberi sehr genau. Etwa ein halbes Jahr nach der Diagnose sagte ihm sein Arzt: „Wir haben einen Spender.“ Zwei Stunden später hieß es: „Wir haben noch einen.“ Jorge kann das bis heute kaum fassen: „Es war unglaublich. Ich war überglücklich“, sagt er nur und schüttelt den Kopf. Der erste Kandidat stammte aus den USA, hatte aber eine andere Blutgruppe. Beim zweiten aus Deutschland passte alles.

Auch Rolf Stökler hat diesen Moment im Jahr 2015 in bester Erinnerung. „Anruf, Brief und Mail mit der Nachricht, dass es einen geeigneten Stammzellenempfänger gibt, kamen am selben Tag“, sagt er. Völlig überraschend kam das für ihn nicht, denn „etwa jeder 100. Registrierte wird im Laufe seines Lebens tatsächlich spenden“, weiß der Munderkinger.

Das Immunsystem wird gezielt zerstört

Erstmal ging es jedoch zu einer Untersuchung nach Köln. „Es wurde sehr genau geschaut, ob ich irgendwelche Krankheiten habe, wegen der ich nicht spenden kann“, berichtet Stökler. Ein immens wichtiger Vorgang, denn beim Empfänger wird vor der Transplantation mittels einer Chemotherapie das Immunsystem komplett zerstört. „Wird erst danach festgestellt, dass es mit der Spende aus irgendwelchen Gründen doch nicht klappt, ist das das Todesurteil für den Patienten“, sagt Rolf Stökler. Denn ohne neue Stammzellen kann kein neues Immunsystem aktiviert werden.

Über solche Gefahren machte sich Jorge zu diesem Zeitpunkt keine Gedanken. „Ich habe meinen Ärzten voll vertraut. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen in Deutschland war super“, sagt er. „Denn das Herunterfahren meines Immunsystems und die Entnahme der Stammzellen des Spenders müssen perfekt getimed sein.“ Für Jorge bedeutete dies: während des Ausschaltens des Immunsystems strenge Isolation. Belastend empfand er diese Zeit nicht, beteuert der Argentinier: „Ich habe meine Haare verloren, aber nicht meinen Bart.“ Zum Zeitvertreib hörte er Musik und schaute Videos.

So einfach verläuft die Transplantation

Zur selben Zeit in Deutschland: Rolf Stökler wurde mit einer viertägigen Spritzenkur auf die Stammzellenspende vorbereitet. Was unangenehm klingt, ist „eine harmlose Sache“, sagt der Munderkinger: „Man bekommt Spritzen nach Hause, die man sich zweimal täglich verabreichen muss.“ Das injizierte Mittel fördert die Stammzellenproduktion im Körper. „Das Blut ist nach vier Tagen voll damit.“ Dann ging’s in die Klinik, und dort geschah im Grunde nichts anderes als bei einer Blutspende: „Man legt sich auf eine Liege, es wird Blut von einem Arm in den anderen gepumpt, dazwischen hängt ein Gerät, das die Stammzellen herausfiltert.“ Diese wurden direkt abgeholt und nach Argentinien geflogen.

Dort wartete Jorge Roberi Video schauend und Musik hörend auf das lebensrettende Elixier. „Es war so simpel“, erzählt er heute. „Es war wie eine normale Bluttransfusion. Man spürt nichts. Ich war wach und habe mit dem Doktor gesprochen.“ Während die Familie draußen vor der Klinik warten musste, erblickte er durch das Fenster zwischen OP-Saal und Flur plötzlich einige Freunde, die ihm fröhlich zuwinkten: „Die haben sich irgendwie ins Haus geschmuggelt.“

Für Jorge Roberi begann danach die Zeit der Zahlen. „Am ersten Tag hatte ich noch null weiße Blutkörperchen, am zweiten Tag fünf, am dritten 100 – und dann ist die Menge plötzlich exponentiell gestiegen“, erzählt er. „Nach zehn Tagen waren es zehntausend und ich durfte nach Hause.“ Dort fühlte er sich nach wenigen Wochen schon wieder so gut, dass er Spaziergänge machte, nach vier bis fünf Monaten war er „fast wieder der Alte“, sagt er und fügt an: „Außer, dass ich stark abgenommen habe.“ Heute könne er nahezu alles unternehmen, was er möchte – „und das ohne Medizin“.

Die ersten Briefe werden kontrolliert

Nach der Transplantation schrieben sich die beiden anonyme Briefe, mehr war vorerst nicht möglich. „Vor der Spende gibt es überhaupt keine Informationen über Spender und Empfänger, danach erstmal nur das Land, das Alter und das Geschlecht“, erklärt Rolf Stökler die Regeln. Ein Jahr lang ist überhaupt kein Kontakt möglich, dann dürfen ein weiteres Jahr lang nur über eine Vermittlungsstelle Briefe versendet werden, die aber keinerlei persönliche Informationen enthalten dürfen. „Das wird streng kontrolliert“, sagt Stökler. „Man will nicht, dass zu früh eine emotionale Bindung entsteht. Denn es kann immer sein, dass etwas schiefgeht, die Spende nicht hilft oder eine zweite notwendig ist.“ Erst nach insgesamt zwei Jahren werden beide Beteiligten unabhängig voneinander gefragt, ob eine Adressweitergabe erwünscht ist.

Eine große Party zur Begrüßung

Für Stökler und Roberi stand das außer Frage. „Meine Mutter hat besonders darauf gedrängt. Sie wollte wissen, wer ist dieser Mensch, der dich gerettet hat“, erzählt der Argentinier. „Jorge war dann auch der Erste, der geschrieben hat“, sagt Rolf Stökler. Als im Jahr 2018 eine von Jorges Töchtern heiratete, erhielt der Munderkinger eine Einladung, nach Argentinien zu kommen, musste aber passen, weil er gerade erst zum zweiten Mal Vater geworden war.

Unsere Geschichte zeigt, wie einfach es ist, Menschenleben zu retten. Ohne Risiko für irgendjemanden. Jorge Roberi

Ein Jahr später klappte es aber. „Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 2019/20 flogen wir runter. Wir kannten uns noch nicht wirklich, hatten bis dahin noch nie telefoniert und auch keinen Mailkontakt. Aber der Empfang war unglaublich. Jorge und seine Familie haben ein Riesenfest für uns veranstaltet, um die 100 Leute, auch seine beiden Ärzte waren dabei“, erzählt Rolf Stökler und klingt noch heute gerührt. Nur Jorges Mutter durfte die erste Begegnung nicht mehr erleben, sie war 2018 gestorben.

Worauf es beiden vor allem ankommt

Und nun, vergangene Woche, erfolgte der Gegenbesuch. Jorges gesamte Familie – seine Frau, alle fünf Kinder samt Partnerinnen und Partner – kamen für vier Tage nach Munderkingen. Rolf Stökler ließ sich nicht lumpen und veranstaltete ebenfalls eine große Party mit Verwandten und Freunden. „Es ist sehr emotional zwischen uns. Auch die Kinder haben sich von Anfang an gut verstanden. Wir sind wie eine Familie“, sagt Rolf Stökler, während im Hintergrund gelacht und zugeprostet wird. Und Jorge sagt: „Ich bin einfach nur dankbar.“ Er könne viel über die entstandene Freundschaft erzählen, fügt er an, doch das Wichtigste sei: „Unsere Geschichte zeigt, wie einfach es ist, Menschenleben zu retten. Ohne Risiko für irgendjemanden.“

Aus diesem Grund haben Jorge Roberi und seine Frau in der Heimat bereits mehrere Knochenmark-Typisierungskampagnen und Informationsveranstaltungen gestartet. „In unserem Städtchen Luque gibt es jetzt dreimal jährlich eine Blutspendenaktion, bei der auch gleich das Knochenmark bestimmt wird“, sagt der Argentinier und fügt an: „Schon kurz nach der ersten Aktion wurde ein Nachbar von uns als Spender gewonnen. Vielleicht wird er der Rolf von Luque.“