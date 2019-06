Elternmentoren jetzt auch in Munderkingen aktiv

Die Kommunen Munderkingen und Blaubeuren nehmen nun am landesweiten Programm der Interkulturellen Elternmentorinnen und Elternmentoren der Gemeinnützigen Elternstiftung Baden-Württemberg teil. Dies teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit.

Das Angebot wird bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich in der Stadt Ehingen praktiziert und ist nun auf zwei weitere Kommunen im Alb-Donau-Kreis adaptiert worden, heißt es in der Presseinformation. An vier Samstagen im April und Mai haben die angehenden Interkulturellen Elternmentoren eine entsprechende Schulung absolviert, die die Elternstiftung in Kooperation mit der Bildungsregion Alb-Donau-Kreis sowie dem Staatlichen Schulamt Biberach veranstaltet hat. Zum Abschluss erhielten die zehn ausgebildeten Interkulturellen Elternmentoren ihre Urkunden bei einer feierlichen Zertifikatsübergabe.

Auf vielfältige Weise aktiv

Interkulturelle Elternmentorinnen und -mentoren setzen sich für eine gute Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und Eltern mit Zuwanderungsgeschichte ein und werden auf vielfältige Weise aktiv: Sie begleiten zu Elterngesprächen, beraten neu zugezogene Familien in Bildungsfragen, unterstützen bei Infoveranstaltungen für Eltern, initiieren Elterncafés.

Die Interkulturellen Elternmentoren werden von lokalen Koordinatoren in der jeweiligen Kommune in ihrem Einsatz begleitet. In der Stadt Ehingen übernimmt diese Aufgabe die Integrationsbeauftragte Ursula von Helldorff, in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen die Integrationsbeauftragte Beate Kast und in der Stadt Blaubeuren die Flüchtlingsbeauftragte Hanna Schneider. An sie können sich Eltern und Vertreter und Vertreterinnen von Bildungseinrichtungen wenden, wenn sie eine Unterstützung durch die Interkulturellen Elternmentoren wünschen.

Die Elternstiftung

Die Gemeinnützige Elternstiftung Baden-Württemberg ist eine Stiftung gemeinnützigen Zweckes. Ihr Ziel ist die Stärkung der Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und Eltern. Zu diesem Zweck bietet sie unter anderem Schulungen für Elternvertreter und Vertreterinnen und Elternmentoren an. Die Schulungen für Interkulturelle Elternmentoren werden gefördert durch das Ministerium für Soziales und Integration.