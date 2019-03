Elmar Ertle erinnert an historischen Markt

Knapp hundert interessierte Munderkinger sind am Sonntagabend in die Räume der Volkshochschule am Alten Schulhof gekommen, um sich an die 1200 Jahr-Feier der Stadt im Jahr 1992 erinnern zu lassen. Anlässlich des Stadtjubiläums wurde damals ein historischer Markt organisiert, zu dem der Südwestrundfunk kam und am gleichen Tag berichtete. „So ist ein schönes Erinnerungsstück für Munderkingen entstanden“, sagte Elmar Ertle, der damals einer der Organisatoren der Jubiläumsfeiern war und am Sonntag von den Vorbereitungen erzählte.

Ausschüsse gegründet

Obwohl es bereits 27 Jahre her sei, so Ertl, erinnere er sich an das ereignisreiche Jahr 1992 noch sehr genau. „Es war unglaublich, was die Munderkinger und ihre Vereine damals auf die Beine gestellt haben“, sagte Ertle und erzählte, dass bereits zwei Jahre zuvor vom damaligen Bürgermeister Bruno Schmid die ersten Ausschüsse zur Organisation des Jubiläumsjahres gegründet wurden. Mit 24 Veranstaltungen, wie Konzerten, Vorträgen, der ersten Musiknacht, dem historischen Markt und einem Jubiläumsumzug, so Ertle, sei das 1200-jährige Bestehen der Donaustadt gefeiert worden.

„Zudem wurden Bücher und Festschriften herausgegeben“, erinnerte sich Elmar Ertle. Als Budget für den historischen Markt hätten 10000 Mark zur Verfügung gestanden und, dank vieler Spenden und vieler Eigenleistungen der Munderkinger, ausgereicht. „Und wir waren uns einig, dass wir keinen Mittelaltermarkt zum Jubiläum wollten“, erzählte Ertle am Sonntag. So sei ein „Markt des 19. Jahrhunderts“ entstanden, bei dem Seiler, Bürstenmacher, Krautschneider, Vogelhändler, Scherenschleifer genauso zu sehen waren, wie ein Friseur, ein Schmid und ein Spielzeugmacher aus England.

Donaubote vor Ort gedruckt

Waschfrauen arbeiteten am Marktbrunnen, im Holzofen wurden Waffeln gebacken, „dr Brezel-Beck“ war in Aktion und der Donaubote wurde vor Ort und wie zu Gutenbergs Zeiten gedruckt. Die Feuerwehr inszenierte einen historischen Löschangriff und mitten im Städtle sei ein Taschendieb gejagt worden, erzählte Ertle den Interessierten am Sonntag. Weil die Fernsehmacher noch am Markttag auf Sendung gingen, mussten viele Szenen vorab gedreht werden. Da wurde die Paramenten- und Fahnenstickerei in Munderkingen genauso thematisiert, wie Weitzmanns Belagerungslied. Die Belagerung der Narrenzunft rückte aus und um im Fernsehen authentisch rüberzukommen, wurde „fürs Hairle sei Räpple“ und für „sei Hausre a alte Spittel-Kuah“ gesucht und von den TV-Leuten gefilmt. Außerdem zeigte die damalige TV-Moderatorin Kristina Reichert auch den Munderkinger Schwarz-Weiß-Stummfilm von der „Schönen Esmeralda“ mit dem Untertitel „Überfall im Damenbad“. „Fast live“ wurde damals im Südwestrundfunk über die „schwäbische Hochzeitssuppe“ vom historischen Markt berichtet, der Schultes in Frack und Zylinder gezeigt und ein „musikalischer Kneipenbummel mit der Kuttlakapell“ unternommen.