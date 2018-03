Elisabeth Rieger feiert ihren 90. Geburtstag

Elisabeth Rieger aus Munderkingen hat am Freitag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Michael Lohner hat der rüstigen Seniorin die Glückwünsche der Stadt und des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überbracht. Die Jubilarin hat am Freitag ihren runden Geburtstag ihm Kreise ihrer Familie gefeiert.

Kaum eine halbe Stunde ist am Freitagvormittag vergangenen, ohne dass es bei Elisabeth Rieger in der Martinstraße klingelte. Denn da hat die Seniorin ihren 90. Geburtstag gefeiert. Unter den Gästen ist auch Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner gewesen, der einen großen Präsentkorb für die Jubilarin dabei hatte. Ebenso überbracht Schwester Maria Regina die Glückwünsche von Pfarrer Thomas Pitour und eine Urkunde von Bischof Gebhard Fürst. Auch zwei ihrer drei Söhne waren bereits am Vormittag gekommen, um Elisabeth Rieger zu gratulieren und mit ihr zu feiern.

Elisabeth Rieger stammt aus Uigendorf und hat 1954 in Emerkingen geheiratet. Ein paar Jahre später sei sie dann mit ihrer Familie nach Munderkingen gekommen. In der Donaustadt hatte die Familie lange die Aral-Tankstelle, die heutige Weinhandlung Edel, in der Emerkinger Straße geführt.

Weil auch Bürgermeister Lohners Vater aus Uigendorf stammt, hatte er am Freitag einige historischen Bilder der Familie mitgebracht, auf denen auch die Heimat von Elisabeth Rieger zu sehen war. Während ihre Familie im Unterdorf lebte, steht das Haus, in dem Lohners Familie lebte, eher im Oberdorf.

Ob es ihr in Munderkingen auch gefällt, wollte Bürgermeister Michael Lohner von Elisabeth Rieger wissen. Wenn nicht, wäre sie doch längst weggezogen, antwortete die Jubilarin. Besonders schön sei der direkte Blick auf den Martinsbrunnen aus ihrer Wohnung, fügte sie hinzu.

Elisabeth Rieger lebt allein in ihrer Wohnung in der zweiten Etage des Mehrfamilienhauses. Mehrfach täglich bewältigt sie die Stufen, morgens zum Zeitung holen und später wieder zum Einkaufen. „Das hält mich fit“, sagt Elisabeth Rieger, die immer noch kerngesund ist. Früher sei das ganz anders gewesen. Mit 15 Jahren sei sie schwer krank gewesen. Drei Jahre habe sie im Bett verbracht. Damals habe niemand geglaubt, dass sie je so alt werden würde. „Die Leute dachten, ich würde jung sterben“, erinnert sich die 90-Jährige. Dass sie nun gesund dieses hohe Alter erlebe, sei ein wahres Geschenk. Vor allem der Kontakt zu den Menschen trage dazu bei, dass es ihr gut gehe, sagt Elisabeth Rieger, die mit Bürgermeister Hans Rieger verwandt ist.