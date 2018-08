Eisstockschießen: Turnier für Vereine aus der VG Munderkingen

Zum 26. Mal richtet die Eissportabteilung des VfL Munderkingen am Samstag, 8. September, ein Turnier um den Wanderpokal der Stadt Munderkingen aus. Beginn in der Eissportanlage im Ried ist um 13 Uhr. An dem Turnier nehmen Vereine aus dem Verwaltungsraum Munderkingen teil. Die Mannschaften bestehen aus vier Spielern oder Spielerinnen, wobei nur ein Teammitglied aktiver Eisstockschütze sein darf. Jeder Verein kann mehrere Mannschaften melden, die Teilnehmerzahl ist jedoch auf insgesamt 15 Mannschaften begrenzt. Das Startgeld beträgt 16 Euro pro Mannschaft. Um allen Teilnehmern eine optimale Vorbereitung auf das Turnier zu ermöglichen, stehen die Sommerstockbahnen der Abteilung jeden Mittwoch ab 16 Uhr zum Training zur Verfügung. Sportgeräte stellt die Eissportabteilung zur Verfügung.

Anmeldungen zum Turnier um den Wanderpokal der Stadt Munderkingen bis Dienstag, 4. September, bei Margaretha Scheid, per E-Mail an margret-scheid@gmx.de.