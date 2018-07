Eissportler feiern 50-jähriges Bestehen

„Eissport hat im Munderkingen eine lange Tradition“, sagte Bürgermeister Michael Lohner am Sonntagmorgen beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen der VfL-Eissport-Abteilung im Eissportheim. „Da spielten die Wörthinsel und der Eisweiher eine bedeutende Rolle.“

Bereits in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts sei in Munderkingen „gestockt“ worden, ergänzte Abteilungsleiter Thomas Mayer. Der Mohrenwirt, so Mayer, habe damals „die hölzernen Stöcke“ verliehen. „Seit der Gründung der Eissport-Abteilung vor 50 Jahren hatte jede Sportlergeneration ihren Anteil an unserer tollen Sportstätte“, betonte Thomas Mayer.

„Besondere BfL-Abteilung“

Die Eissportler seien „eine besondere VfL-Abteilung“, sagte Bürgermeister Lohner, denn erst in Bayern seien weitere Eisstocker zu finden. „Eissport ist eine wichtige VfL-Abteilung und ein Aushängeschild für unsere Stadt“, lobte der Schultes und hob hervor, dass die Sanierung der Eissport-Bahnen vor rund zehn Jahren eine wichtige und kluge Entscheidung gewesen sei. „So konnte der Sportbetrieb belebt werden und davon profitiert die Abteilung bis heute“, sagte Lohner.

Aufstieg in die Bundesliga

Philip Schaible, Vize-Vorsitzender des VfL, betonte die sportlichen Erfolge der Eissportler und nannte den Aufstieg in die erste Bundesliga, die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft und zum Deutschlandpokal sowie Siege bei den Südwestdeutschen Meisterschaften als Beispiele. „Die Geschichte der Eissport-Abteilung zeigt, dass die Grundsteine für diese Erfolge schon früh gelegt wurden“, sagte Schaible. Für sportliche Erfolge brauche es aber nicht nur gute Sportler, sondern viele motivierte Helfer im Hintergrund, so der VfL-Vizevorsitzende. „Der sportliche Erfolg über Jahrzehnte spricht für ein aktives Vereinsleben in der Abteilung.“ „In der Eissport-Abteilung sind Schaffer. Die sind typisch für Munderkingen, für den VfL und für die Eissportler. Das ist unsere Stärke“, sagte Lohner und überreichte einen 200-Euro-Jubiläumsscheck. Der Festakt wurde von einem Bläserquartett der Stadtkapelle musikalisch umrahmt. Später servierten die Eissportler ihren Gästen Gulasch zum Mittagessen und am Nachmittag wurde gestockt. Sechs Mixed-Teams lieferten sich spannende Wettkämpfe auf den Eisstock-Bahnen der VfL-Abteilung.