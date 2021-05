Eine seltene Art von Vereinstreue hat Herbert Böhm aus Munderkingen aufzuweisen. Mit sieben Jahren hatte er in der VfL-Jugend als Spieler angefangen. Er hat alle Angebote anderer Vereine abgelehnt und hat auch als Aktiver immer für den VfL Munderkingen gespielt. Nach der aktiven Zeit trainierte er von 1986/87 an noch zwei Jahre die A-Jugend des VfL Munderkingen. Im Jahr 1978 hatte Herbert Böhm die Trainer-B-Lizenz erworben. Doch die Aktiven seines Heimatvereins hat er nie trainiert.

Die erste Trainerstelle von Böhm bei einer aktiven Mannschaft war von der Saison 1988/89 an beim damals noch selbstständigen TSV Schelklingen, der mit Führungsspieler Raimund Müller in der Bezirksliga eine starke Rolle spielte. Nach zwei Jahren führte ihn sein Weg zum SV Sulmetingen, bei dem Böhm von 1990 bis 1994 Trainer war.

Kontakt über die Weltmeisterschaft

An den SV Sulmetingen hat Herbert Böhm besondere Erinnerungen. Der erste Kontakt war die gemeinsame Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien, als die deutsche Mannschaft mit Trainer Franz Beckenbauer Weltmeister wurde. Nach vier Jahren waren die Sulmetinger Fußballer mit ihrem Trainer Herbert Böhm dann Gäste bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Die Teilnahme an diesen zwei Ereignissen ist Herbert Böhm heute noch in angenehmer Erinnerung.

Der sportliche Erfolg blieb in diesen vier Jahren dem SV Sulmetingen und seinem Trainer allerdings versagt. Vor Böhms Engagement in Sulmetingen hatten nämlich einige starke Ehinger Gastspieler den Verein verlassen. Daher gab es in dieser Zeit nur zweimal die Vizemeisterschaft in der Kreisliga A. Es gab damals noch keine Relegation und damit keine Möglichkeit, sich für einen Aufstieg zu qualifizieren. Unvergessen ist das Wirken von Böhm beim SVS aber nicht: Heute noch sind Herbert Böhm und seine Frau gern gesehene Gäste in Sulmetingen.

Wechsel zu einem Spitzenteam der Bezirksliga

Wieder zurück in den Bezirk Donau, war Herbert Böhm anschließend vier Jahre von 1994 bis 1998 Trainer des SSV Emerkingen in der Bezirksliga. Damals zählten die Emerkinger zu den Spitzenteams in ihrer Spielklasse. Sicher erinnern sich noch viele damalige Zuschauer aus beiden Lagern an das entscheidende letzte Spiel der Saison 1994/95: SG Öpfingen gegen SSV Emerkingen. Ein Unentschieden hätte den Gästen zum Aufstieg in die Landesliga gereicht, doch die SG Öpfingen mit Trainer Franz Herre gewann knapp und wurde Meister und Aufsteiger. Auch damals gab es noch keine Relegation.

Ab der Saison 1998/99 ging Herbert Böhm für zwei Jahre als Trainer zum Landesligisten SG Öpfingen, der dann allerdings im Jahr 2000 in die Bezirksliga absteigen musste. Es folgte eine Saison Böhms als Trainer des Landesligisten SV Ochsenhausen. Abschluss waren nochmals vier Jahre als Trainer beim SSV Emerkingen. Anschließend trainierte er noch ein Jahr die A-Junioren des SSV Emerkingen.

Schluss nach einem knappen halben Jahrhundert

Nach insgesamt 47 Jahren in der Jugend und als Spieler beim VfL Munderkingen und anschließend noch als Trainer verschiedener Vereine war Schluss. Außerdem hat Herbert Böhm ein Jahrzehnt in der Bürgermeister-Elf Alb-Donau gespielt mit tollen und ereignisreichen Erlebnissen zum Beispiel in Brüssel oder Berlin und an anderen Spielorten. Initiator war Karl Hauler, Bürgermeister in Rottenacker und zuvor Aktiver bei seinem Heimatverein Emerkingen.

Dieser hatte Böhm zum Mitspielen animiert. „Fußball war meine schönste Zeit“, sagt Herbert Böhm im Rückblick. Es hätten sich an allen Wirkungsstätten viele Freundschaften gebildet, die auch bis zum heutigen Tag gelten. Die beiden Töchter Sandra und Monika haben ebenfalls Fußball im Blut. Sandra Böhm spielte zunächst mit dem SV Eintracht Seekirch in der Oberliga Baden-Württemberg, doch verhinderte eine schwere Verletzung nach dem Umzug nach Freiburg einen möglichen Einsatz beim SC Freiburg in der Bundesliga. Tochter Monika spielte in der damaligen Frauenmannschaft des SV Unterstadion; sie ist mit ihrer Familie heute wohnhaft in Schießen/Roggenburg und mit dem früheren Torjäger des FV Illertissen, Thomas Braun, verheiratet. Zur besonderen Freude von Opa Herbert ist Enkel Nico Braun ein begeisterter und erfolgreicher Jungfußballer.

Nach wie vor interessiert am Fußball

Über die vielen Trainer-Jahre hinweg war Herbert Böhm stets ein gefragter Partner der SZ-Sportredaktion. Als Zuschauer hält er besonders dem VfL Munderkingen und dem SSV Emerkingen die Treue und ist nach wie vor am sportlichen Geschehen in der Region sehr interessiert.