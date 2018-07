Einbrecher suchen Obermarchtal heim

Bei einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Obermarchtal haben die Täter Bargeld erbeutet.

In der Zeit von Freitag 21.30 Uhr, bis Samstag 21.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Haus in der Schulgasse in Obermarchtal ein. Hierzu hebelten sie ein gekipptes Fenster aus und gelangten so in das Haus. Dort fanden die Diebe einen Safe. Aus diesem entwendeten sie Bargeld. Der 67-jährige Hausbesitzer befand sich im Urlaub. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, die Fenster beim Verlassen der Wohnung vollständig zu schließen und auch Wohnungstüren richtig abzuschließen.