Einbrecher hebeln Fenster auf und stehlen Bargeld

Unbekannte sind zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 16 Uhr in ein Gebäude in der Emerkinger Straße in Munderkingen eingebrochen und haben Bargeld gefunden. Wie die Polizei mitteilt, zerstörten Unbekannte ein Fenster, um in das Gebäude einzudringen. Sie durchkämmten mehrere Räume und fanden Bargeld. Dem oder den Tätern gelang es, unbekannt zu flüchten. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten vom Polizeiposten Munderkingen (Telefon 07393/91560) haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun die Täter.

Polizei gibt Sicherheitstipps

Diebe kommen (fast) überall hin, wenn man ihnen keine Grenzen setzt. Wie man diese Grenzen setzt und sich vor Einbruch und Diebstahl schützt, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Munderkingen ist diese telefonisch unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps im Internet.