Ein richtiger Munderkinger geht in Rente

Nach mehr als 38 Jahren im Dienst der Stadt Munderkingen ist Gerold Roth am Donnerstag während der „Weihnachtssitzung“ des Gemeinderats verabschiedet worden. Roth hat seit 1981 im städtischen Bauhof gearbeitet und ist seit 1993 Stellvertreter des Bauhofleiters.

„Er ist ein richtiger Munderkinger“, sagte Bürgermeister Michael Lohner und erzählte, dass bereits Roths Eltern „dr Rotha Mate und seine Frau Trudl“ als Hausmeister und Reinigungskraft der Uhlandschule im Dienst der Stadt gearbeitet hätten. „Als gelernter Einzelhandelskaufmann hatte Gerold Roth keinen leichten Start im Bauhof“, sagte Lohner, bestätigte aber, dass man den 63-Jährigen „schon lang im Bauhof brauchen“ könne. „Egal ob es um Straßenlampen, Maurer-, Schlosser- und Malerarbeiten, um den Winterdienst, die Grünpflege oder um Maschinenwartung ging, Gerold Roth ist ein Allrounder und vor allem ein Schaffer“, sagte der Bürgermeister. Ohne Murren habe er Rufbereitschaften und Wochenend-Dienste übernommen. Durch seinen Fleiß und seine Beständigkeit, verbunden mit seinem „knitzen Humor“ und seiner hintergründigen Art sei Roth stets ein angenehmer Mitarbeiter gewesen, sagte Lohner und betonte, dass Roth künftig im Bauhof fehlen werde. Der Bürgermeister überreichte Gerold Roth einen Geschenkkorb und seiner Frau Marianne einen Blumenstrauß.

Zum Einbau digitaler Wasserzähler in allen Munderkinger Haushalten sagte Bürgermeister Michael Lohner, dass die Stadt bei der Digitalisierung eine Vorreiterrolle in der Region übernommen habe und nannte digitale Schließzylinder an einigen städtischen Einrichtungen sowie die digitale Zeiterfassung im städtischen Bauhof als Beispiele. Nun sollen die Munderkinger Haushalte mit digitalen Wasserzählern ausgestattet werden. VG-Mitarbeiter Axel Leute erklärte am Donnerstag, dass dadurch die Ablesung für die Bürger einfacher, leichter nachvollziehbar und genauer sei. „Die Bürger müssen keine Ablesekarten mehr ausfüllen und es kommt niemand mehr in die Häuser“, so Leute. Vom Bauhof-Fahrzeug aus sind die „Wasserdaten“ künftig mit einem Ablesegerät „fernauslesbar“. Einige Munderkinger Bereiche sind bereits auf digitale Wasserzähler umgestellt. „Bei der Fahrt durch diese Straßen konnten rund 120 Zähler in einer Viertelstunde ausgelesen werden“, erfuhren die Gemeinderäte am Donnerstag. Die Geräte speichern Tages- und Monatsverbräuche, aber keinen Wasserdurchfluss. „Es ist also aus den Daten kein Tagesprofil erstellbar“, erklärte Axel Leute und betonte, dass die Wasserzähler den aktuellen Anforderungen des Datenschutzes entsprechen und auf Lecks oder Rohrbrüche hinweisen. In den ersten Monaten des kommenden Jahres sollen rund 900 neue Zähler in den Munderkinger Haushalten eingebaut sein und bis zum Jahresende 2020 werden alle Häuser mit digitalen Wasserzählern ausgerüstet sein. „Munderkingen ist die erste Kommune in der Region, die diese Technik einsetzt“, betonte Bürgermeister Michael Lohner.

Weil sich Anwohner über „zu schnelle Fahrzeuge“ beklagt hatten, hat das Landratsamt in den vergangenen Monaten Geschwindigkeitskontrollen in der Michel-Buck-Straße und der Allensteiner Straße gemacht. Gemessen wurde jeweils rund eine Woche. Hauptamtsleiterin Birgit Müller nannte am Donnerstag die Zahlen. Durch die Michel-Buck-Straße fuhren in sieben Tagen 665 Fahrzeuge, von denen 16 zu schnell waren. In der Allensteiner Straße wurden in acht Tagen 482 Fahrzeuge gezählt, von denen sechs zu schnell unterwegs waren. „Die Messstellen wurden sehr schnell im Radio und den sozialen Netzwerken bekannt“, erklärte Müller die Ergebnisse. „Es waren aber deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs als erwartet“. Geschwindigkeitsmessungen mit dem kommunalen Messgerät brachten andere Ergebnisse.

Hier waren in der Hausenerstraße 58,4 Prozent der Autofahrer zu schnell unterwegs. Schneller als 100 km/h wurden 32 Fahrzeuge gemessen. In der Allensteiner Straße waren 65,4 Prozent der Fahrer zu schnell und in der Michel-Buck-Strasse überschritten 49,4 Prozent die erlaubte Geschwindigkeit. „Wir werden an diesem Thema dranbleiben“, sagte der Bürgermeister. „Wir bräuchten dazu aber mobile und wendigere Messgeräte, die nach kurzen Messintervallen den Standort wechseln“.

Per Gesetz sind die Kommunen verpflichtet, jedes Jahr einen Spendenbericht vorzulegen, dem der Gemeinderat zustimmen muss. Am Donnerstag waren die Munderkinger Räte mit der Annahme verschiedener Geld- und Sachspenden einverstanden.

So gingen 900 Euro an die Förderschule, Geldspenden in Höhe von 1870 Euro gingen an das Kinderhaus in der Schillerstraße, dazu kamen Sachspenden für Süßigkeiten und Spielsachen in Höhe von 1430 Euro. Der Loreley-Kindergarten bekam Spenden in Höhe von 380 Euro, für den Unterhalt des Lehrschwimmbeckens wurden 300 Euro gespendet und zur Bepflanzung der städtischen Grünbereiche bekam die Stadt Blumenzwiebeln im Wert von 1000 Euro.

Am Schluss der Sitzung bedankte sich Wolfgang Pilger, Vorsitzender der UWG-Fraktion im Stadtrat, bei der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit und die „vielen gut vorbereiteten Sitzungen“, beim Bauhof für seine „tagtägliche Arbeit“ und bei der VG-Verwaltung für die Unterstützung. Im Gegenzug dankte Bürgermeister Lohner den Räten für „das gute Miteinander“. „Es ist wichtig, dass wir bei gesetzten Themen und knappen Kassen an einem Strang ziehen und uns aufeinander verlassen können“, sagte der Bürgermeister.