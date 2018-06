Ehrenamtliche erhalten die Fördermedaille

Die Fördermedaille der Stadt Munderkingen haben in diesem Jahr Storchenvater Albert Merkle sowie das Organisationsteam des Ferienprogramms Jutta und Dietmar Braisch, Petra Mohn und Paula Braisch erhalten. Die Stadt zeichnet mit dem Gold-Dukaten besonderes ehrenamtliches Engagement aus. Die Verleihung des Förderpreises fand im Rahmen der Jahrgänger-Feierstunde auf dem Kirchplatz statt.

Bereits zum 18. Mal hat Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner am Freitagabend unter der Linde neben der Stadtpfarrkirche die Fördermedaille der Stadt verliehen. Mit dieser sollen Personen und Gruppen ausgezeichnet werden, die sich durch ihre Leistung in den Bereichen Kultur, Soziales und Umwelt in besonderer Weise verdient gemacht haben. Einstimmig hatte sich der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Umwelt Anfang Juni dafür ausgesprochen, diese Ehrenamtlichen auszuwählen. „Insgesamt vier Vorschläge kamen aus der Bevölkerung“, sagte der Bürgermeister.

Doppelt engagiert

Gleich in doppelter Weise setze sich Albert Merkle seit Jahrzehnten für die Stadt ein. Zum einen kümmere er sich bereits seit 1971 um die Störche in Munderkingen und der Verwaltungsgemeinschaft und zum anderen pflegt Merkle seit 32 Jahren den Kreuzweg hinauf zur Frauenbergkapelle. „Dieses jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement hat den Ausschuss dazu bewogen, ihm jetzt die Fördermedaille zu verleihen“, betonte Michael Lohner.

Sieben Jahre bis 2017 lang hatten sich Jutta und Dietmar Braisch, Petra Mohn und Paula Braisch für das Ferienprogramm in der letzten Sommerferienwoche eingesetzt. „Als Jutta Braisch nach Munderkingen kam, hat sie gesagt, das gehört heutzutage in eine Stadt und hat es mit ihren Helfern auf die Beine gestellt“, sagte der Bürgermeister. „Mit Paula Braisch, die in Hausen am Bussen lebt, verlässt die Fördermedaille erstmals die Stadtgrenzen“, scherzte Lohner. Der dankbar dafür ist, dass Jutta Braisch auch in diesem Jahr nochmal die Organisation übernommen hat, um das Ferienprogramm gut in neue Hände zu übergeben.

Martin Spranz hält Rede

Der Verleihung der Fördermedaille war die Jahrgänger-Feierstunde vorausgegangen, zu der Martin Spranz als Festredner bereits zum sechsten Mal interessante und teilweise auch witzige Ereignisse und Fakten aus den Geburtsjahren der Jahrgänger beisteuerte. „Dazu gehört viel Recherche und Forschungsarbeit in der Heimatgeschichte“, lobte Bürgermeister Michael Lohner den Einsatz von Martin Spranz bei der inoffiziellen Eröffnung des Munderkinger Sommerfestes. Bei der Suche nach den Erinnerungen wird Martin Spranz von Elvira Neuburger unterstützt.

Die älteste Jahrgängerin bei der Feier auf dem Kirchplatz war Lisa Rieger, die in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag gefeiert hat. Mit seinem „Papamobil“ kam Horst Erhart zum Fest. Der 80-Jährige war der erste Preisträger der Fördermedaille. Im Geburtsjahr von Lisa Rieger, 1928, war nicht nur das Penicillin erfunden worden, sondern es brannte auch in der Munderkinger Adler-Brauerei, berichtete Martin Spranz. Außerdem wurde Micky Maus erfunden. Zehn Jahre später, 1938, als Horst Erhart geboren wurde, sind in Deutschland wegen der Vielzahl an Unfällen neue Verkehrsregeln eingeführt worden. „Seither gilt das unbedingte Rechtsfahrgebot“, sagte der Festredner. Und Feuerwehrautos müssen seit diesem Jahr mit Blaulicht und Martinshorn ausgestattet sein.

Der Marshall-Plan ist im Jahr 1948 in Kraft getreten und die D-Mark wurde eingeführt. In Munderkingen ist die wiederhergestellte Donaubrücke eingeweiht worden. Am Schluss seiner Rede dankte 50er Kurt Fues Martin Spranz stellvertretend für alle Jahrgänger. „Wir sind froh, dass du bei uns geredet hast“, sagte Fues.