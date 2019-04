Ehemalige Vorsitzende geben Aufgaben beim HGV ab

Nur wenige Vertreter der Mitgliedsbetriebe sind am Montagabend zur Mitgliederversammlung des Munderkinger Handel- und Gewerbevereins HGV ins Café Knebel gekommen. Zentrale Fragen des Abends waren, ob beim Kathreinenmarkt wieder ein Kinderprogramm angeboten wird und ob die Weihnachtsaktion des HGV, bei der jedes Jahr Baumschmuck an die Kunden verschenkt wurde, wieder organisiert wird.

In den vergangenen Jahren wurden beides vom Vorstands-Duo Otto-Martin Edel und Paul Gröber vorbereitet. Die sind inzwischen aus der HGV-Führungsspitze in die zweite Reihe gerückt und stehen noch als Ausschussmitglieder zur Verfügung. Die beiden Spitzenpositionen des Vereins sind momentan vakant. „Wir wollen die Aufgaben um den Kathreinenmarkt und die Weihnachtsaktion nicht mehr federführend übernehmen, werden aber natürlich weiterhin unterstützen und helfen“, sagte Paul Gröber. „Wenn wir keine Organisatoren finden, müssen wir ersatzlos streichen“, betonte Schriftführer Ludwig Mannes.

Beim Kathreinenmarkt kümmerte sich der HGV in den vergangenen Jahren um das Kasperletheater im Rathaussaal, die Vorlesestunde in der Mediathek und um das Kinderkarussell am Alten Schulhof. Für diese Aufgabe war am Montag schnell eine Freiwillige gefunden. Christine Lutz wird das Kinderprogramm beim Kathreinenmarkt in diesem Jahr übernehmen. Schwerer war, einen Organisator für die „Weihnachtsaktion“ zu finden. „Das Interesse der Betriebe ist in den vergangenen Jahren rückläufig“, betonte Mannes. Während im Jahr 2016 noch 8000 Baumanhänger bestellt wurden, waren es im vergangenen Jahr nur 3500. Keine Christbaum-Anhänger zu verteilen und dafür eine Verlosung anzubieten, wurde am Montag abgelehnt.

Dafür kam die Idee, einen „Munderkinger Adventskalender“ aufzulegen bei den anwesenden Betriebsinhabern gut an. Schriftführer Ludwig Mannes erklärte sich bereit, die „Organisation der Kalender“ zu übernehmen. Geplant ist, 1000 Adventskalender drucken zu lassen, hinter dessen Türchen sich gesponserte Preise der HGV-Betriebe verstecken.

„Ich werde zunächst alle Mitglieder per E-Mail über diese Aktion informieren. Dann müssen wir jeden Betrieb anrufen und fragen welche Preise sie geben wollen. Auch die Druckkosten müssen ermittelt werden“, so Mannes.