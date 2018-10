Ehemalige Mitarbeiter kommen im Seniorenzentrum St. Anna zusammen

Im Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingenhaben haben kürzlich zwei Veranstaltungen für Mitarbeitende stattgefunden, welche unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten: ein Ehemaligentreff und ein Einführungstag. Am frühen Morgen startete der Einführungstag für neue Mitarbeitende, worauf am Nachmittag alle im Ruhestand befindlichen Mitarbeitenden eingeladen waren.

Um 8 Uhr ging es mit dem Mitarbeitereinführungstag los. Dieser findet in St. Anna zweimal im Jahresverlauf statt. Ziel ist es, den neuen Mitarbeitenden in einer entspannten Atmosphäre bei einem gemeinsamen Brezelfrühstück die Orientierung sowie die Grundlagen von St. Anna als auch die des Trägers näherzubringen. Beeindruckt waren die Teilnehmer über die beachtliche Entwicklung des Seniorenzentrums, auf welche man seit dessen Gründung im Jahr 1974 zurückblicken kann.

In einzelnen Workshops stellten sich dann die unterschiedlichen Verantwortlichen mit deren Zuständigkeiten sowie Programmen und Projekten vor. Der Einführungstag endete mit einem gemeinsamen Mittagessen und einem Abschlussfoto.

Im Hintergrund liefen derweil parallel schon die Vorbereitungen zu dem sogenannten „Ehemaligentreffen“, welches in St. Anna alle zwei bis drei Jahre von der Mitarbeiterseelsorge organisiert wird. Hier hat Seelsorger Siegfried Springsguth alle im Ruhestand befindlichen Mitarbeitenden eingeladen. Nach der Begrüßung von der Mitarbeiterseelsorge stellte Einrichtungsleiter Denis Lamsfuß aktuelle Entwicklungen in und um St. Anna herum vor. Bei Kaffee und Kuchen ergab sich ein spannender Austausch über vergangene und kommende Zeiten.

Daraufhin moderierte Siegfried Springsguth zum Thema „Was bewegt mich? Was trägt mich? – Meine Zeit im Ruhestand“, bei welchem sich die zehn Teilnehmenden aus unterschiedlichen Bereichen persönlich einbringen konnten. Das Ehemaligentreffen endete mit einem Impuls in der Hauskapelle des Seniorenzentrums.