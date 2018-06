Edeka Kuhm ist ein generationenfreundlicher Markt

Der Edeka Markt von Peter und Susanne Kuhm in Munderkingen hat am Freitag zum zweiten Mal das Qualitätszeichen „Generationenfreundliches Einkaufen“ vom Handelsverband Baden-Württemberg erhalten. Bereits vor drei Jahren hat der Markt die Zertifizierung erhalten, jetzt ist dieses bestätigt worden.

Kriterien wie die Auffindbarkeit der Artikel, Kindereinkaufswagen und Service sind für Zertifizierung wichtig. „Edeka Kuhm hat 99 von 100 möglichen Punkten erreicht – lediglich ein Onlineshop fehlt“, erklärte Ludwig Schmid, Bereichsleiter beim HBW. „Außerdem haben wir einen zweiten Behindertenparkplatz ausgewiesen und zwei Familienparkplätze eingerichtet“, fügt Peter Kuhm hinzu.

Seit 2007 betreiben die Kuhms den Edeka-Markt in der Rottenackerstraße. „Wir sind der einzige Händler mit dem Qualitätszeichen hier im Ort, darauf sind wir schon ein bisschen stolz“, so der Inhaber. Generationenfreundliches Einkaufen beziehe sich explizit auf alle Altersgruppen. „Uns geht es um Familien genauso wie um ältere Menschen und Menschen mit Behinderung“, erklärt Ludwig Schmid.

Das seien die Themen, die in Kommunen überall wichtig sind, sagte Bürgermeister Michael Lohner am Freitag bei der Verleihung der Urkunde und betonte die Wichtigkeit von Geschäften für diese. „Die Stadt lebt im Wesentlichen von tüchtigen Unternehmen wie Peter und Susanne Kuhm“, so Bürgermeister Lohner.