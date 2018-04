Duschen nach Legionellen-Befall wieder freigegeben

Nachdem bei Untersuchungen des Wassers in der Sporthalle in Munderkingen vor einigen Wochen Legionellen nachgewiesen wurden und die Duschen und Waschbecken seither gesperrt waren, sind diese seit Montag wieder freigegeben. Das teilt Bürgermeister Michael Lohner mit.

Als Sofortmaßnahme waren heiße Spülungen veranlasst worden. Nach diesen waren die Bakterien nicht mehr nachweisbar, teilte der Bürgermeister mit. Um künftig Verunreinigungen zu vermeiden, sollen automatisierte Spülarmaturen zur permanenten Desinfektion eingebaut werden, kündigt Lohner an. Über die Erneuerung der Dusch- und Waschbeckenarmaturen sowie die automatischen Spülungen wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag, 19. April, beraten. Außerdem wird die Mess-, Steuer- und Regeltechnik erneuert.