Drive-in-Sommerfest: Stadtkapelle hofft auf viele Besucher

Das Drive-in-Sommerfest findet am Samstag, 20. Juni, statt. Von 11 bis 18 Uhr können sich Besucher mit Essen und Getränken versorgen. Vorbestellungen können per E-Mail oder über eine Hotline abgegeben werden. Die Hotlinenummer lautet: 01525/845 32 13. Diese ist bis Freitag, 19. Juni, jeweils von 18 bis 20 Uhr geschaltet. Per E-Mail an drive-in@stadtkapelle-munderkingen.de sollten folgende Dinge angegeben werden: Name, E-Mail-Adresse für die Verlosung, Abholzeit sowie die genaue Anzahl der gewünschten „Festpakete“. Alle Vorbestellungen per E-Mail nehmen automatisch an einem Gewinnspiel teil.