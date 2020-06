„Drive-In“ kommt sensationell gut an

„Eine ganz tolle Idee. Schön, dass endlich mal wieder was im Städtle los ist.“ Diesen Satz haben die Helferinnen und Helfer der Stadtkapelle Munderkingen am Samstag aus vielen Fahrzeugen gehört. Mit Autos, Lastwagen, Mopeds, Fahrrädern, zu Fuß oder mit dem Traktor sind die vielen Käufer aus Munderkingen und der Region zum „Sommerfest Drive-In“ in die Donauanlagen gekommen, um ihre „Verpflegungspakete“ abzuholen.

Mehr als 400 Pakete seien im Voraus bestellt gewesen, freute sich Julian Spranz, „Sommerfest-Wirt“ und einer der Vorsitzenden der Munderkinger Stadtkapelle am frühen Nachmittag.

Am Schluss waren mehr als 700 Rote Würste, 800 Portionen Pommes, 360 Tüten, die mit Süßigkeiten gefüllt waren und über 2000 Getränke verkauft. „Wir sind mehr als zufrieden“, zog Spranz am Abend Bilanz.

Dass die Munderkinger nicht nur die angebotenen Festwürste der Stadtkapelle essen, sondern das „Drive-In Spektakel“ vor Ort erleben wollten, zeigten die Zahlen des zusätzlich eingerichteten Lieferdienstes. „Nur knapp zehn Häuser wollten beliefert werden, der Rest hat die Pakete lieber auf dem Festplatz abgeholt“, betonte Julian Spranz.

Dort war der „Sommerfest Drive-In“ generalstabsmäßig vorbereitet. An der Einfahrt wurden die Besucher von einem großen Transparent, das die Jugendkapelle gestaltet hatte, begrüßt. Dann warteten die ersten Musiker, alle mit Mundschutz und Handschuhen, an der Kasse, um die Bestellungen entgegen zu nehmen. „Um das Ganze nahezu kontaktlos abwickeln zu können, gibt’s bunte Aufkleber an die Windschutzscheibe“, erklärte Julian Spranz. Dabei stand „rot“ für die vor Ort gebratenen, roten Würste, „gelb“ für Pommes, „orange“ für Süßes und „blau“ für Getränke. Alle zehn Meter war mit roten Strichen am Boden gekennzeichnet, dass hier für die nächste Station gehalten werden muss. Wer ein blaues Zettelchen an der Scheibe hatte bekam als erstes Bier, Radler, Spezi, Limonade oder Wasser im transportfreundlichen Sixpäck. Dann reichte die Auswahl am Süßigkeitenstand der Firma Grubart von gebrannten Mandeln und sauren Stäbchen über Lebkuchen-Herzen oder Lakritzschnecken bis zu verschiedenen Eissorten. Viele Hände waren beschäftigt, um die vielen Portionen Pommes und die Festwürste in Tüten zu packen und allen Fahrern mit roten und gelben Zetteln an der Scheibe durchs Seitenfenster zu reichen. Alle mitfahrenden Kinder bekamen an der letzten Station einen Luftballon, dann wies ein zweites Transparent der Jugendkapelle darauf hin, dass es links zur Ausfahrt und rechts zur „Genusswiese“ geht. Viele Munderkinger nutzen die Gelegenheit, um hier ihr Auto abzustellen und die eben gekauften Speisen, mit Sicherheitsabstand und an einem der Stehtische, zu essen. Für die Unterhaltung sorgten Stadtmusikdirektor Charly Petermann am Saxofon, Günter Ottenbreit am Bass und an der Gitarre sowie Martin Spranz an der Ziehharmonika, bekannt als „Druck- und Zieh-Gebläse“, mit alten Schlagern und zünftigen Melodien. „Wir brauchen das eingenommene Geld dringend für unsere Jugendarbeit“, sagte Julian Spranz, „aber wir wollten den Leuten mit dem Drive-In auch was bieten, anstatt nur um finanzielle Unterstützung zu bitten“. Außerdem, so der Vorsitzende der Stadtkapelle, habe der gemeinsame Nachmittag auch der Kameradschaft gut getan. „Viele haben sich seit März nicht mehr gesehen und freuten sich beim Drive-In mal wieder was zusammen machen zu dürfen.“ Rund 50 Musikerinnen und Musiker waren rund um den Sommerfest Drive-In im Einsatz. „In wenigen Stunden sind die entsprechenden Arbeitslisten mit Namen gefüllt gewesen, weil sich jeder auf den gemeinsamen Nachmittag gefreut hat“, sagte Julian Spranz.