Dreitägiges Camp in Munderkingen

Die VfL Munderkingen Fußballjugend richtet von Montag, 2. August, bis Mittwoch, 4. August, ein Power-Camp für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren an. Das Fußball-Camp im Munderkinger Donaustadion beginnt an allen Tagen um 9 Uhr und endet um 16 Uhr. Camp-Leiter ist Klaus Hubrich, der 25 Jahre lang Jugendtrainer beim VfB Stuttgart war. Als Jugendcoach förderte Hubrich beim VfB viele spätere Profis wie Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Timo Werner, Holger Badstuber, Daniel Didavi und David Grözinger. Beim Powercamp in Munderkingen hat Hubrich weitere Trainer an seiner Seite, darunter ein Spezialist für Torhüter: Walter Eschenbächer ist seit 1999 beim VfB Stuttgart und trainierte einst unter anderen Bernd Leno, Sven Ulreich und Markus Miller. Die Teilnahme am dreitägigen Munderkinger Fußballcamp kostet 105 Euro; in dem Preis enthalten sind ein Ball, eine Trinkflasche, ein Camp-Shirt und eine Camp-Medaille sowie drei sportlergerechte Mittagessen und Getränke während des Trainings. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind möglich mit einem Coupon, der erhältlich ist per E-Mail bei Felix Schelkle (vflfussball@gmx.de) oder bei Markus Vogel (vfl-juniorteam@gmx.de).