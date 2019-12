Zu ihrem jährlichen Dreikönigsturnier am 6. Januar lädt die Eissportabteilung des VfL Munderkingen alle Freunde des Eisstockschießens und Mitglieder anderer VfL-Abteilungen ein. Die Anmeldung kompletter Mannschaften ist nicht möglich, da die Spieler – nachdem ein Spielführer gesetzt wurde – den Mannschaften zugelost werden. Je nach Witterung am Montag, 6. Januar, wird auf der Eissportanlage im Ried im Freien oder unter Dach gespielt. Von der Teilnehmerzahl hängt ab, ob in zwei Gruppen gespielt wird; dies wird bei der Auslosung festgelegt. Anmeldungen für das Dreikönigsturnier in Munderkingen sind per E-Mail an margret-scheid@gmx.de, über eine im Vereinsheim ausgelegte Liste oder am Turniertag bis 11 Uhr vor Ort möglich (Startgebühr: fünf Euro). Turnierbeginn ist am 6. Januar um 13 Uhr. Trainingsmöglichkeiten bietet der VfL mittwochs ab 15 Uhr oder nach Absprache auch an einem anderen Termin.