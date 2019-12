Dreikönigsturnier in Munderkingen

Die Abteilung Eissport des VfL Munderkingen richtet am Montag, 6. Januar, ihr Dreikönigsturnier aus. Veranstaltungsort ist die Eissportanlage im Ried in Munderkingen. Der VfL lädt Freunde des Eissports aus nah und fern sowie interessierte Mitglieder aus anderen Abteilungen ein. Der Veranstalter weist darauf hin, dass keine ganzen Mannschaften gemeldet werden können, da die Spieler den Teams zugelost werden, nachdem ein Spielführer gesetzt wurde. Von der Witterung ist abhängig, ob im Freien oder unter Dach gespielt wird; von der Teilnehmerzahl wiederum hängt ab, ob in zwei Gruppen gespielt werden muss. Dies alles wird bei der Auslosung festgelegt. Die Anmeldung ist möglich bis Montag, 6. Januar, 11 Uhr, durch Eintrag in die im Vereinsheim ausgelegte Liste, am Turniertag bis 11 Uhr direkt selbst oder per E-Mail an margret-scheid@gmx.de. Turnierbeginn ist am 6. Januar um 13 Uhr. Die Startgebühr beträgt fünf Euro pro Teilnehmer. Trainingsmöglichkeit bieten die Munderkinger Eissportler jeden Mittwoch ab 15 Uhr und eventuell auch nach persönlicher Anfrage an einem anderen Termin.