Drei Lastwagen-Ladungen für den Grempelesmarkt

Jede Menge Gruscht und Grempel haben Harry Wenk und seine rund 20 Helfer am Samstag in Munderkingen wieder für den Grempelesmarkt eingesammelt. Mit drei Lastwagen sind die Sammler im gesamten Stadtgebiet unterwegs gewesen, um die bereitgestellten närrischen Raritäten von den Straßenrändern zu holen und ins Haus Löbbert zu schaffen. Dort werden die Narrenversteigerer am Fasnetsmontag und Fasnetsdienstag, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr, den Auktionshammer schwingen, um „s’Grempelesmarkt-Kässle“ zum klingen zu bringen.

Michael Sauter, Uli Spranz, „dr Stöhra Flo“ und Ludwig „Lude“ Walter werden wortgewaltig und mit flotten Sprüchen die Gebote der Gäste in die Höhe treiben. „Schließlich geht es um eine gute Sache“, sind sich die Grempelesmarkt-Macher einig.

Die Ursprünge der „guten närrischen Tat“ gehen auf das Jahr 1892 zurück. „Bei einem Handwerkertreffen klemmte der Gerber seine Lederschürze in der Tür ein. Seine Kollegen sollen den Zipfel abgeschnitten und versteigert haben“, weiß Harry Wenk. Der so „Beschnittene“ habe daraufhin seine ganze Schürze zerstückelt, die Fetzen ebenfalls versteigert und den Erlös dem Pfarrer gespendet.

„Diesem Vorbild folgen wir jedes Jahr und spenden den gesamten Erlös an die beiden Kirchengemeinden, das Altenzentrum, die Sozialstation und an bedürftige Munderkinger“, so Wenk. „Es ist jedes Jahr erstaunlich, was uns die Leute alles zur Verfügung stellen“, freute sich der langjährige Grempelesmarkt-Organisator, der sich mit einigen seiner Helfer und Versteigerer Ludwig Walter am Fasnetsdienstag in den „Grempelesmarkt-Ruhestand“ verabschieden wird.