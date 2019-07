Dozenten und Musikschüler zeigen vielfältiges Können Dozenten und Schüler musizieren vielfältig

Jedes Jahr zum „Abschluss des Volkshochschul-Jahres“ laden Simone Bertsche und Erich Pöschl, die Leiter der Munderkinger Volkshochschule, Künstler aus der Region zur „Serenade im Pfarrgarten“ ein. Und jedes Jahr kommen zahlreiche Besucher, um „Musik im barocken Ambiente direkt an der Donau“ zu erleben. „Das Wetter hat uns heuer einen Strich durch die Rechnung gemacht, deshalb haben wir die Serenade ins Gemeindehaus St. Michael verlegt“, sagte Simone Bertsche zum Auftakt am Sonntagabend.

Im Trockenen erlebten mehr als hundert Gäste dann ein Konzert der Dozenten und einiger Schüler der „Musikschule Raum Munderkingen“. Musikschulleiter Wolfgang Weller führte durch das Programm und betonte, dass an der Musikschule „nicht nur in der Breite, sondern auch Spitzenmusiker gefördert“ werden und „nicht nur Kinder oder Jugendliche, sondern alle Altersklassen“ an den verschiedensten Instrumenten ausgebildet werden.

Den Anfang machten die beiden jungen Gitarristen Sidra Wakkas und Lars Beig mit Johann Sebastian Bachs „Inventitio Nr. 1 C-Dur“, dem „Larghetto“ des bekannten Gitarristen Ferdinando Carulli und „Meditacao“, dem wohl berühmtesten Werk aus der Feder des Argentiniers Duarte Costa. Geigen-Lehrerin Elena Auberer und ihre Schülerin Enij Wakkas spielten auf ihren Violinen anschließend „Der Sommer“ aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi und servierten dem Publikum den „Irish Coffee“ des Zeitgenossen Joachim Johow. Sonja Neumann und ihr Lehrer Wilhelm Rudat trugen anschließend mit dem „Russischen Walzer“ und „Über Land und Meer“ auf dem Akkordeon zwei Stücke der Ravensburgerin Elfriede Benedix zum Serenaden-Konzert bei.

Das „Duett für zwei Oboen“ des Wiener Musikers Joseph Sellner interpretierten Aniina Pulliainen an der Klarinette und Dietmar Huber am Saxofon, bevor Lehrer Wilhelm Rudat nochmal zum Akkordeon griff, um „Amurwellen“ von Max Avelyevich Kyuss und den bekannten Tango „La Kumparsita“ von Gerardo Hernan Matos Rodriguez zu spielen. Meist werde die beliebte „Zirkus Renz“-Melodie auf dem Xylofon gespielt, erklärte der Musikschulleiter. Wilhelm Rudat trug die schnelle Melodie auf dem Akkordeon zur Serenade bei. Gemeinsam mit Elena Auberer an der Violine kam Rudat später erneut auf die Bühne. Dann hörte das Publikum Antonin Dvoraks „Humoresque op. 101 Nr. 7“, den „Walzer Nr. 2“ aus der Suite für Varieté-Orchester von Dimitri Dimitrijewitsch Schostakowitsch, „Coffee with Bach“ von Joachim Johow und den Tango „iChaud Prais“ aus der Feder von Astor Piazolla.

Auch zum Schluss des diesjährigen Serenaden-Konzerts hörten die Besucher einen Tango: „Por una cabeza“ von Carlos Gardel. Und diesmal standen Elena Auberer, Dietmar Huber, Aniina Pulliainen, Wilhelm Rudat und Enji Wakkas auf der Bühne im Munderkinger Gemeindehaus St. Michael. „Im nächsten Jahr wird die Serenade hoffentlich wieder im Pfarrgarten stattfinden können“, sagte Simone Bertsche.