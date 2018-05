Dieb stiehlt Fahrrad samt Helm aus der Garage

Ein Unbekannter hat am Wochenende ein Fahrrad aus einer Garage in Munderkingen gestohlen. Der Diebstahl wurde am Sonntag gegen 17.15 Uhr entdeckt. Durch kräftiges Ziehen muss es dem Täter gelungen sein, das Garagentor zu öffnen, teilt die Polizei mit. Aus der Garage stahl er einen Fahrradhelm und ein Mountainbike im Wert von etwa 400 Euro. Mit seiner Beute verließ er unerkannt den Tatort. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen führt die Polizei in Ehingen, Telefon: 07391/5880.