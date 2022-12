Dieb erbeutet Scheckkarte und kauft damit ein

Autoscheiben an zwei Fahrzeugen eingeschlagen hat ein Unbekannter am Mittwoch oder Donnerstag in Munderkingen. Dabei erbeutete er eine Handtasche und kaufte mit den mit den darin befindlichen Scheckkarten ein.

Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr. Der VW stand in der Michel-Buck-Straße. Ein Unbekannter schlug eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Die Handtasche lag im Fußraum offen da. Die nahm der Dieb mit. In der Tasche befanden sich Ausweis und Bankkarten. Wie Zeugen später der Polizei berichteten, wurden mit einer entwendeten Scheckkarte an einem Zigarettenautomat in Munderkingen Tabakwaren gekauft.

Ein weiterer Fall ereignete sich in der Wirchinger Straße. Dort stand zwischen 23 Uhr und 7.15 Uhr ein Peugeot. An diesem wurde die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Auto nichts. Möglicherweise wurde der Täter gestört und flüchtete unerkannt.

Die Polizei hat in beiden Fällen Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. An den Fahrzeugen sind Schäden von mehreren hundert Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, inwiefern die Taten im Zusammenhang stehen können.