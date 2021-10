Wie Munderkingen möglichst viel Wohnraum schaffen will

Die Stadt Munderkingen möchte das restliche Baugebiet „Feiler II“ als städtebauliches Quartier entwickeln. Dabei will sie sich Unterstützung von einem Stadtplanungsbüro holen. Der Gemeinderat entschied dazu am Donnerstag, fünf erfahrene Büros einzuladen, sich dem Gremium vorzustellen und erste Konzeptideen zu unterbreiten.

„Es ist mit einer Fläche von 150 000 Quadratmetern die letzte größere Wohnbaufläche in Munderkingen“, erklärte Roland Kuch vom Bauamt der Verbandsgemeinschaft Munderkingen. Aus diesem Grund gelte es, sich über die möglichen Wohnformen Gedanken zu machen, bevor der Bebauungsplan für die nun anstehende 3. Erweiterung mit einer Fläche von 40 000 Quadratmetern erstellt werde.

Klar sei: Angesichts einer stetig hohen Nachfrage nach Wohnraum könne es sich eine Stadt nicht leisten, ausschließlich auf den Bau von Einfamilienhäuser zu setzen. Daher müsse man auch eine verdichtete Bebauung mit Zweifamilienhäusern, Reihenhäusern und Geschossbauten berücksichtigen, um möglichst vielen Menschen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Und dazu brauchen wir einen Stadtplaner“, so Kuch.

Eine große Vorstellungsrunde ist geplant

Aus diesem Grund habe er mit mehreren Büros, aber auch Planungsämtern von Städten gesprochen, in denen Wettbewerbe und Quartiersplanungen erfolgreich abgeschlossen worden seien. „Die Büros sind alle leistungsfähig. Die schauen sich die jeweilige Gesamtstadt annehmen das als Grundlage für eine mögliche Quartiersentwicklung“, meinte Roland Kuch. Er legte dem Gemeinderat eine Liste mit insgesamt acht Stadtplanungsbüros vor, von denen sechs ihren Sitz in Süddeutschland haben und zwei in Berlin beziehungsweise Hannover zu Hause sind.

Kuch schlug vor, eine Auswahl an Büros zu einer Ratssitzung nach Munderkingen einzuladen, bei der sie sich vorstellen, ihre Herangehensweise erläutern und erste Ideen darlegen können. Auf diese Weise habe man einst auch den Beleuchtungsplaner für die Kernstadt ausgewählt und gute Erfahrungen gemacht. In Frage käme zwar auch die Auslobung eines städtebaulichen Wettbewerbs, mit dem zwar maximale und vielfältige Ergebnisse zu erwarten seien, der jedoch eine längere Vorbereitungszeit erfordere und größere finanzielle Aufwendungen für Preisgelder und Preisgericht erfordere. Auch eine Mehrfachbeauftragung von verschiedenen Stadtplanungsbüros sei eine langwierige und teure Angelegenheit.

„Schön wäre es, wir könnten uns einen Wettbewerb leisten“, sagte zwar Ralf Selg. Letztlich befürwortete er wie auch die übrigen Ratsmitglieder das Auswahlverfahren. Das Gremium beschloss einstimmig, die Büros Hähnig/Gemmeke (Tübingen), Pesch (Stuttgart), K9 (Freiburg), Baldauf (Stuttgart) und Planetz (München) einzuladen. Da mit jeweils 45-minütiger Vorstellungszeit zu rechnen ist, verständigte man sich darauf, dass eine abendliche Gemeinderatssitzung nicht der passende Rahmen sei und man einen extra Termin benötige. Dieser wird noch abgestimmt.