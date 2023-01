Die Begeisterung bleibt ungebrochen

Einen Tag nach dem Großereignis in der Munderkinger Sporthalle (O-Ton Turnier-Organisator Felix Schelkle: „Das Turnier ist europäische Spitzenklasse“) klingt die Begeisterung für das Internationale U13-Turnier immer noch nach. Einmal mehr wurde die Veranstaltung voll angenommen. Man merkte, dass die Leute auf dieses Turnier gewartet haben. Die zweijährige Pause hat dem Zuschauerinteresse nicht geschadet. Auch im Gespräch mit Turnier-Organisator Felix Schelkle war die Zufriedenheit über das Ereignis aus seinen Worten herauszuhören.

Die 24. Auflage des Turniers hat an Anziehungskraft eher noch hinzugewonnen. Sehr positiv ist auch der erstmals durchgeführte U14 Cup zum Gedenken an Franz Illich: „Hier hat man den Unterschied feststellen können. Die Teilnehmer haben auf höchstem Niveau gespielt“, so Felix Schelkle. Der Trainer von Mainz 05 sagte beim Abschied: „Es ist für uns ein Muss, beim Munderkinger Turnier teilzunehmen“. Auch andere Verantwortliche werden im kommenden Jahr mit Mannschaften wieder vor Ort sein. Es werden auch heuer fehlende ausländische Gäste aus Italien oder England und aus anderen Ländern wieder dabei sein. In Folge der unsicheren Lage wegen Corona hatte man in diesem Jahr auf einige bisher bewährte Mannschaften verzichten müssen.

Technische Neuheiten werten die Veranstaltung auf

Besonders die technischen Neuheiten begeisterten die Zuschauer – etwa der Kunstrasen, der mit Geld aus dem Förderpreis Ehrenamt für Felix Schelkle und durch zusätzliche Mittel von einigen Investoren angeschafft worden war. Jonas Birk hatte zudem die Video-Wand technisch vervollständigt. Nicht nur die Namen der jeweils spielenden Mannschaften, sondern auch der Tabellenstand der Gruppen war zu ersehen. „Wir haben dadurch immer gesehen, wie unsere Mannschaft steht“, zeigten sich die Trainer erfreut. Die technischen Neuheiten führten auch dazu, dass in diesem Jahr alle Jugendturniere in Munderkingen nacheinander abgehalten wurden. „Wir waren an acht Tagen in der Halle“, so Schelkle. Insgesamt 120 Helfer (auch von den Aktiven und der Damen-Mannschaft) waren bei den Turnieren zugange. Die Fusion der Vereine aus Munderkingen und Rottenacker hat sich dabei positiv bemerkbar gemacht.

Planungen für 2024 laufen bereits

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: Schon jetzt beginnen die Vorbereitungen für 2024. Simon Schelkle ist für den sportlichen Teil verantwortlich, Felix Schelkle pflegt die Kontakte zu den Sponsoren. Diese Kontakte sind wichtig, denn es gibt immer mehr Turniere für U13 auf internationaler Ebene.

Felix Schelkle hofft, dass die auswärtigen Mannschaften vollends gut noch nach Hause kommen und die Erinnerung positiv aufnehmen. Da nächstes Jahr wieder ein U14 Wanderpokal ausgeschrieben wird, könnten etliche Spieler ein zweites Jahr in Munderkingen antreten. Die Wanderpokale bleiben derweil im Munderkinger Sportheim aufbewahrt. Erst nach dem dritten Mal in Folge oder insgesamt fünften Gewinn insgesamt geht er in das Eigentum der Sieger über. Am Wochenende wurde übrigens der dritte Wanderpokal ausgespielt. Bisher haben die Wanderpokale des Vereins-Service-Cup der FC Luzern und der FC Schalke 04 in Besitz genommen.