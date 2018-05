DFB-Mobil kommt nach Munderkingen

Das DFB-Mobil macht am Montag, 14. Mai, Station beim VfL Munderkingen. Zusammen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bietet der Württembergische Fußballverband (WFV) seit Mai 2009 die Kurzschulung für angehende und langjährige Trainer, Vereinsmitarbeiter sowie fußballbegeisterte Eltern an. Die beiden DFB-Mobil-Teamer, qualifizierte Referenten aus dem WFV-Trainerstab, beraten, schulen die Teilnehmer in einem moderierten, 90-minütigen Demo-Training. Beim anschließenden, einstündigen Infoabend wird umfassend über aktuelle Verbandsthemen informiert und Infomaterial verteilt. Die Teilnahme an der Veranstaltung am Montag (Modul: E- und F-Jugend) ab 17 Uhr auf dem Sportplatz des VfL Munderkingen ist kostenlos. Als DFB-Mobil-Teamer sind Thomas Henes und Pascal Schoppenhauer vorgesehen.