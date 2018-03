Der Rock’n’Roll beherrscht die Donauhalle

„Rock around the Clock“ war das Motto, das die Trommgesellenzunft am Samstagabend für ihren Zunftball ausgegeben hatte. Rund 400 Rock’n’Roller in Petticoats, mit Nicki-Tüchern, mit Elvis-Tolle oder Pilzköpfen kamen in die „schallplattig dekorierte Donauhalle“.

Bereits im Eingangsbereich wurden die Gäste mit Popcorn ins närrische Autokino eingeladen und durften ihren Lieblingsstreifen aus der Rock’n’Roll-Ära auswählen. Im Ballsaal servierten die Narrenräte Hamburger mit Potato-Wedges und mit Ohrwürmern der 50er- und 60er-Jahre stimmte die MKK auf das Ballprogramm ein. „Zum Einstieg in unsere Hausfasnet wird’s heute rock’n‘rollig“, verkündete Carmen Klein.

Die „kloine Turnermädels“ kamen der Aufforderung sofort nach und „tanzten“ zu Elvis und Co. „auf dem Barren“. Später zeigten die „a bissle größere Turnermädels“ als „Oldies“ waghalsige Figuren mit Krücken oder auf dem Rollator und die „Turner-Buaba“ bewiesen im Stil von „Sister Act“, dass der Wuselinger Klosterhof lebt. Als Streetgang lieferte sich der männliche Teil der Belagerung ein Boogie Woogie-Battle mit ihren Petticoat-Girls und auch die Kolpingfamilie gab sich tänzerisch. Zwischen Cha-Cha und Rock’n’Roll wurde in der „Dänz Akädemie“ Lokalkolorit versprüht.

Das Publikum erfuhr, dass auf dem Marktplatz wild geparkt wird, dass Modehäuser geschlossen sind und an verpassten Markttagen manchmal Bratwürste übrig bleiben. Von John Travolta bis zu den Bee Gees reichte das Repertoire der jungen Sängerinnen von „Young Voice“ und die Trommgesellen suchten mit ihren Maiden nach dem „Super Trommi“. Juror „Black Darnell“ fand die „Golden Legs“ zwar „der Hamma“, der Wuselinger Bohlen bestätigte ABBA und der Ruska-Band aber, dass sie zum kotzen sind. Schließlich fand der „Jailhouse Rock“ die Zustimmung der närrischen Promi-Jury. Zum großen Finale marschierte die MKK noch einmal mit allen Akteuren auf, um gemeinsam das Wuselinger Narrenlied zu singen. Dann legte „DJ Sneaky“, ein „Wuseliger Urgewächs“, zur langen Zunfballnacht seine Scheiben auf.