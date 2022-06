So wird das Sommerfest der Stadtkapelle Munderkingen

Nach coronabedingter Pause findet in diesem Jahr das Sommerfest der Stadtkapelle Munderkingen in etwas anderer Form also sonst, aber mit genauso tollen Highlights wie die letzten Jahre am 25. und 26. Juni statt.

Die Donau hinunterfahren

Das Sommerfest beginnt am Samstag, 25. Juni, um 15 Uhr mit dem Donaurutsch, bei dem die Teilnehmer mit ihren bunten selbstgebauten Floßen die Donau hinunterfahren. Die Vorbereitungen für den Floßbau sind schon im vollen Gange. Anschließend findet ab 19 Uhr die große Rutscherparty mit der S.O.S. Band statt.

Mit einem abwechslungsreichen Musikrepertoire heizen die sechs Top-Musiker den Besuchern des Sommerfestes ein. Mit beliebten Party-Klassikern aus Rock und Pop, bayrisch-fetzigen Schmankerln, frechen Après-Ski-Songs und aktuellen Chart-Hits ist für jeden etwas dabei. Der Eintritt ist frei.

Auch für kleine Besucher

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und Unterhaltungsmusik ab 10.30 Uhr mit den Alten Kameraden, dem Jugendvororchester und dem Jugendorchester der Stadtkapelle Munderkingen und dem Musikverein Uigendorf. Die kleinen Besucher können sich ab 14 Uhr auf dem Kinderfest vergnügen.

Ab 18 Uhr unterhält das Bayrisch Viertel die Besucher des Sommerfestes mit Hochzeitsmusik und es werden wieder tolle Preise bei der Festtombola verlost. An beiden Tagen werden die Besucher mit leckeren warmen Speisen und Kaffee und Kuchen versorgt.