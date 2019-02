Das ist neu am Glompigen in Munderkingen

Nicht mehr lang, dann steht der Glompige in Munderkingen an. Der Tagesablauf bleibt der gleiche wie sonst, ein paar Dinge sind in diesem Jahr aber neu.

Vormittag

„Wir starten frühmorgens, um 8.30 Uhr, mit einem Besuch im Seniorenzentrum St. Anna und gehen dann weiter in die Kindergärten“, sagt Ralf Lindner, Zunftmeister der Trommgesellen. Anschließend werden die Schüler befreit.

Umzug am Nachmittag

Unter dem Motto „Munderkingen grenzenlos – bei eis goht älles“ steht der diesjährige traditionelle Glompige Doschdig Umzug. Beginn ist um 14. 30 Uhr an der Rose. „Die Gruppen laufen dann über den Marktplatz zum Schulhof“, sagt Lindner. Mit dabei sind wieder die Kindergärten, Schulen und andere Gruppen wie die „Waikiki-Beach-Boys“.

Ausgrabung

Neu in diesem Jahr ist der Ablauf der Ausgrabung. „Wir wollten mehr Spektakel bieten und alle miteinbeziehen“, begründet der Zunftmeister. Deshalb treffen sich um 18.15 Uhr alle Zuschauer und Narren am Obertorplatz und marschieren, angeführt von den Rathaushexen und der Musikkapelle, gemeinsam in Richtung Rathaus. Mit Laternen soll an die Anfänge des Munderkinger Glompigen erinnert werden, als die Bürger noch mit Fackeln durch die Stadt zogen.

„Damals wurde die Fasnet noch von den Vereinen organisiert.“ Historisch ist auch, dass in Munderkingen stets eine Woche früher als sonst gefeiert wird. „Um sich von den anderen terminlich abzuheben, hat einer der Vereine damals festgelegt, den Glompigen bei uns eine Woche früher zu feiern“, sagt der Zunftmeister. Diese Tradition wurde bis heute beibehalten. Am Rathaus angekommen wird dann die Fasnet ausgegraben.

Die Donauhalle war immer ziemlich weit weg von dem Geschehen in der Innenstadt Zunftmeister Ralf Lindner

Feiern in der Innenstadt

Sobald die Narren an der Macht sind, wird gefeiert – in den Besenwirtschaften der Stadt wie dem Stadtgraben, dem Narrenstrüble, im Wiener Caféhaus und im Bunker. Auch dieses Jahr hat die Narrenzunft die Party von der Donauhalle in den Eventroom am Bahnhof verlegt. „Das hat sich bewährt. Die Donauhalle war immer ziemlich weit weg von dem Geschehen in der Innenstadt“, sagt Lindner. Auch das Jugendhaus wird offen sein. Jugendliche ab 16 und unter 18 Jahren dürfen mit Party-Pass bis 24 Uhr mitfeiern.

Shuttlebus

Auch in diesem Jahr bieten die Trommgesellen wieder einen Fasnetsbus an, der zwischen 0 und 3 Uhr morgens alle Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen und auch Ehingen anfährt. „Der genaue Fahrplan wird überall aushängen, sodass jeder nach Hause kommt“, betont Lindner.

Sperrzeit und Sicherheit

Neu ist in diesem Jahr das frühere Ende um 3 Uhr. „In der Vergangenheit gab es viele, die einfach durchgemacht haben. Aber das Konzept lässt sich so nicht mehr durchsetzen“, sagt Lindner und verweist dabei auch auf die Sicherheit der Narren. Um den Jugendschutz durchzusetzen und Straftaten zu vermeiden, wird wieder Polizei und Securitypersonal überall in der Stadt präsent sein. „In den vergangenen Jahren gab es vereinzelt Probleme mit Gästen von außerhalb, die Alkohol mitgebracht und sich betrunken haben und dann randalierten. Das wollen wir vermeiden“, sagt Ralf Lindner.

Straßensperrung

Aufgrund des Umzugs und der Ausgrabung in der Innenstadt wird die Zufahrt über die Donaubrücke sowie am Obertorplatz für den Donnerstagnachmittag ab 14 Uhr gesperrt. Nach der Ausgrabung werden die Straßen dann wieder geöffnet.