Das ist die neue Rektorin der Munderkinger Förderschule

„Wie schön dass du Rektorin bist“, haben die Schüler der Förderschule Munderkingen bei der Ankunft von Sonja Lange in der Förderschule gesungen. Dazu gab es Blumen und zahlreiche strahlende Gesichter. Für die Schüler ist die neue Schulleiterin ein Glücksgriff: So richtig muss sich niemand an sie gewöhnen. Seit 2002 ist sie bereits an der Schule als Lehrerin tätig.

Ganz neu sind die Aufgaben der Schulleitung für Sonja Lange auch nicht. „Ich habe schon länger in der Schulleitung mitgeholfen“, erzählt die 44-Jährige. Im Juni 2018 verstarb der bisherige Schulleiter Hellmut Hummel jedoch unerwartet, die Stelle blieb bis Februar offiziell unbesetzt. „Der Tod von Hellmut Hummel war für uns alle ein Schock, das kam ganz plötzlich. Ich habe die Leitung dann erst einmal kommissarisch übernommen“, erzählt Sonja Lange.

Unterstützung von allen Seiten

Schüler, Lehrerkollegen und Eltern hätten sie unterstützt und ihr ans Herz gelegt, die Stelle der Schulleitung zu übernehmen. Seit Ende Februar hat sie das Amt nun offiziell inne. „Da kommen doch noch einige neue Dinge auf mich zu, wie die Abrechnung der Jugendbetreuung“, berichtet Sonja Lange von ihrer Eingewöhnung.

Die Schüler, das Kind steht im Mittelpunkt. Sonja Lange, neuer Schulleiterin

Ihre Motivation für ihre neue Position? „Die Schüler, das Kind steht im Mittelpunkt. Das war auch immer das Motto von Hellmut Hummel.“ An den ehemaligen Schulleiter soll regelmäßig erinnert werden. Dafür haben die Schüler auch einen Tisch mit Bildern und Erinnerungsstücken aufgestellt. „Außerdem wollen die Schüler von selbst regelmäßig auf den Friedhof“, sagt Sonja Lange.

Seit sieben Jahren in Munderkingen

Die neue Schulleiterin ist gebürtige Ulmerin. Ihr Abitur absolvierte sie an der Valckenburgschule. Im Anschluss daran studierte sie Sonderpädagogik in Rostock, ihr Referendariat führte sie nach Weimar. Vor rund sieben Jahren trat sie dann in das Lehrerkollegium in Munderkingen an der Förderschule an. Sonja Lange wünscht sich, dass das Konzept der Förderschule erhalten bleibt, ganz im Gegensatz zu anderen Bundesländern, in denen Schüler mit einer Lernschwäche inklusiv unterrichtet werden. „Manche Schüler brauchen eine kleine Klasse, wie wir sie bieten. Das ist wichtig“, sagt die neue Schulleiterin.

Derzeit besuchen 63 Schüler die Förderschule in Munderkingen, sieben Lehrer unterrichten. Zu wenig für die Zahl der Schüler. „Aber der Lehrermangel beschäftigt nicht nur uns“, sagt Lange. Äußerst wichtig für die Schule sei deshalb die Unterstützung von Jugendlichen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr machen. „Für das nächste Jahr suchen wir dafür noch Jugendliche“, so Sonja Lange.

Berufseinstiegsbegleitung auf der Kippe

Seit knapp fünf Jahren gibt es an der Munderkinger Förderschule die Berufseinstiegsbegleitung. Doch das Programm der Agentur für Arbeit soll jetzt zum Ende des Schuljahres eingestellt werden, es fehle an der Finanzierung. Momentan ist Detlef Büschel Berufseinstiegsbegleiter an der Förderschule. „In den vergangenen Jahren gab es dank des Programms keinen einzigen Schüler, der seine Ausbildung abgebrochen hat“, sagt Büschel. Bestandteil der Begleitung sei eine solide Vorbereitung auf den Berufsalltag, mit Praktika, Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgesprächen. „Außerdem begleite ich die Schüler auch nach dem Abschluss noch für ein halbes Jahr im Betrieb. Das finden die Unternehmer auch sehr gut. Die Chance auf eine Ausbildung steigt, wenn die Betriebe wissen, dass es einen Berufseinstiegsbegleiter gibt“, sagt Büschel.

Ursprünglich war das Programm auf drei Jahre ausgelegt worden, mit zwei Jahren als Option. Diese laufen jetzt aus. „Natürlich können wir die Berufsvorbereitung in den Unterricht integrieren. Aber in dieser Form könnten wir das nie leisten“, sagt Schulleiterin Sonja Lange. Das Programm besteht weiterhin, informiert die Agentur für Arbeit in Ulm. „Es kann jedoch nur angeboten werden, wenn sich Dritte mit mindestens 50 Prozent an den Kosten beteiligen“, informiert ein Sprecher. Für Schulen gebe es die Möglichkeit, mithilfe eines Sozialfonds an finanzielle Unterstützung vom Bund zu gelangen. Die aber ist nur bis September gesichert. Danach sollten die Länder für die Kofinanzierung einspringen, doch von Baden-Württemberg gab es bisher keine klare Entscheidung. Dabei drängt die Zeit. Die Träger der Maßnahme können bereits jetzt auslaufende Verträge nicht mehr erneuern.

