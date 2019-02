Das ist der neue Leiter der Munderkinger Polizei

Am Freitag tritt der neue Leiter des Polizeipostens in Munderkingen sein Amt an. Ulrich Wohlleb tritt dann in die Fußstapfen von Thomas Kohal, des bis jetzt die Leitung übernommen hat.

Leiter für 20 Jahre

Thomas Kohal leitete den Polizeiposten Munderkingen 20 Jahre lang. Jetzt hat ihn Christian Nill, Präsident des Polizeipräsidiums Ulm, in den Ruhestand verabschiedet. Zu diesem Anlass trafen sich in der vergangenen Woche im Munderkinger Rathaus neben Polizisten auch die Bürgermeister der Gemeinden aus dem Bereich des Polizeipostens Munderkingen. Nill hob bei dem Amtswechsel die Bedeutung eines Polizeipostens hervor: „Nirgends ist die Polizei personifizierter als bei einem Polizeiposten.“ Er dankte Kohal für sein Wirken. Mit hoher Flexibilität und Aufgeschlossenheit habe der Polizeihauptkommissar die Aufgabe, für die Sicherheit in der Region zu sorgen, zusammen mit seinem Team beispielhaft gelöst. Kohal habe stets einen guten Kontakt zu seinen kommunalen Partnern gepflegt. Bürgermeister Michael Lohner lobte das „familiäre Verhältnis“ zwischen Polizei und Kommunen.

Danke für gute Zusammenarbeit

Nun geht Kohal mit seiner laut Nill „phänomenalen Orts- und Personenkenntnis“ in den wohlverdienten Ruhestand. Kohal dankte seinen Kollegen und den Partnern für die „tolle, fruchtbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit“.

Ulrich Wohlleb wird das gleiche Herzblut in die Sicherheit investieren wie sein Vorgänger. Christian Nill, Präsident des Polizeipräsidiums Ulm

Kohals Nachfolger, Polizeihauptkommissar Ulrich Wohlleb, wünschte Nill viel Erfolg. Der erfahrende Ermittler bringe alles mit, was ein Postenleiter benötige: Sowohl taktisches Wissen, als auch Führungsqualitäten. „Ulrich Wohlleb wird das gleiche Herzblut in die Sicherheit investieren wie sein Vorgänger“, versicherte Präsident Nill.

Wohlleb im Dienst seit 1982

Thomas Kohal trat 1980 in die Polizei des Landes Baden-Württemberg ein. Nach der Ausbildung nahm er unterschiedliche Aufgaben und Funktionen in Biberach, Ulm und Metzingen wahr. Im März 1999 wurde er zum Leiter des Polizeipostens Munderkingen bestellt. Ulrich Wohlleb ist 54 Jahre alt und begann seinen Dienst 1982. Er sammelte Erfahrungen in der Einsatzabteilung, bei der Verkehrspolizei und im Streifendienst. Seit 2001 war er in Ulm, Ehingen, Blaubeuren und Schelklingen eingesetzt. Ab März übernimmt er die Leitung in Munderkingen.

