Das Haus der tausend Lichter

Weihnachten ist das Hobby von Thomas Hofmann aus dem Munderkinger Teilort Algershofen und das ist gerade bei Dunkelheit auch kaum zu übersehen. Tausende bunte Lichter, leuchtende Weihnachtsmänner und Rentiere schmücken in der Adventszeit sein Haus. Nicht nur die Außenfassade erstrahlt dabei in weihnachtlichem Glanz, auch das Innere seines Hauses ist dicht an dicht dekoriert.

Mit einem großen Weihnachtsmann hat bei Thomas Hofmann die Euphorie begonnen. „Immer wieder habe ich etwas entdeckt, was dazu passt, ein neuer Weihnachtsmann, ein Engel oder Rentier“, berichtet er. Seit 19 Jahren lebt der Familienvater mit seiner Partnerin Cindy Schiele in dem Munderkinger Teilort. „So ein Bauernhaus mit Grundstück war immer sein Traum für seine Weihnachtsdeko“, sagt sie. Sie selbst teile die Leidenschaft für Weihnachten oder besser die bunte Dekoration allerdings nicht im gleichen Ausmaß wie ihr Lebensgefährte. „Wenn ich eine Ecke dekoriere, gestaltet er hinterher alles wieder um“, sagt Cindy Schiele. Deshalb seien sie und die Töchter vor allem für Hilfsarbeiten wie das Entknoten der Lichterketten zu Beginn der Dekophase zuständig.

100 Kisten auf dem Dachboden

Thomas Hofmann hingegen ist der Bastler der Familie, viele Stücke die im Außenbereich zu sehen sind, hat er selbst gebaut und jedes Jahr kommen neue Elemente hinzu. Mehr also 100 Kisten Weihnachtsdekoration stehen auf dem Dachboden. Für alles ist im Erdgeschoss und im Außenbereich des Hauses gar kein Platz. Weggeschmissen wird dennoch nichts. „Das brauche ich alles zum Wechseln“, so der Algershofer. Schließlich solle die Dekoration nicht jedes Jahr gleich aussehen.

Im September hat Hofmann in diesem Jahr angefangen, sein Haus für die Weihnachtszeit vorzubereiten. In der kommenden Saison werde es wohl aber noch früher losgehen. Im Juli oder August, schätzt der Weihnachtsfan. Seine Gedanken schwirren ohnehin das ganze Jahr um sein (Lichter-)Fest der Liebe. „Ich schaue im Internet, was es Neues gibt oder bin auch mal auf Messen unterwegs“, sagt Thomas Hofmann. Den Überblick verliere er dabei nicht. Er und seine Frau sind sich sicher, dass es kein Teil im Hause Hofmann doppelt gibt. „Er weiß ganz genau, was er schon hat und was nicht“, sagt Cindy Schiele.

Wegweiser führen zum Haus

Aber nicht nur für sich und seine Familie schmückt Hofmann sein Haus. „Ich freue mich, wenn Leute vorbeikommen und sich über meine Dekoration freuen, vor allem Kinder sind immer ganz begeistert“, berichtet er. Damit auch möglichst viele Menschen auf sein Haus aufmerksam werden, hat Thomas Hofmann in diesem Jahr erstmals Wegweiser an den Zufahrten zu dem Munderkinger Teilort aufgehängt. Und tatsächlich: Immer wieder werden Autos vor dem Haus direkt gegenüber der kleinen Ortskirche langsamer oder bleiben ganz stehen, um zu schauen. Für die, die anhalten und sogar aussteigen, hat Hofmann einen kleinen Stand eingerichtet, an dem er Glühwein oder Punsch ausschenkt. Auch die Nachbarn kämen immer wieder gern vorbei. Kritik habe Hofmann von ihnen wegen der bunten Lichterdeko noch keine gehört. Noch bis zum 6. Januar kann nach Einbruch der Dunkelheit das Lichterhaus der Hofmanns bestaunt werden. Dann mache sich die Familie ans Abschmücken. Das dauere im Gegensatz zum Dekorieren aber nur ein paar Tage, versichert Thomas Hofmann.