Das hat der verkaufsoffene Sonntag in Munderkingen zu bieten

Zum zehnten Mal verbindet der Munderkinger Handel- und Gewerbeverein HGV seinen verkaufsoffenen Sonntag mit einem Bauern- und Handwerkermarkt in der Altstadt. An mehr als 40 Ständen bieten die Händler am Sonntag, 29. September, von 11 bis 17 Uhr ihre Waren an. Von 12 bis 17 Uhr haben die HGV-Geschäfte geöffnet.

Viel Vorbereitung

„Viele unserer Mitgliedsbetriebe werden Verkaufsstände vor ihren Ladentüren aufbauen und wieder die unterschiedlichsten Aktionen für die Besucher vorbereiten“, sagt Hauptorganisator Paul Gröber vom Munderkinger Handel- und Gewerbeverein.

So wird das Schuhhaus Müller an einem Verkaufsstand vor der Ladentür seine Herbstkollektion vorstellen und das Weinhaus Edel wird gemeinsam mit der Metzgerei Sax leckere Häppchen und gute Tröpfchen anbieten.

Bereits zum zehnten Mal sei es Ziel des Handel- und Gewerbevereins, mit dem verkaufsoffenen Sonntag und dem gleichzeitigen Bauern- und Handwerkermarkt den Besuchern einen erlebnisreichen Einkaufsbummel durch Munderkingen zu ermöglichen, sagt Gröber.

Die Verkaufsstände des Bauern- und Handwerkermarkts werden in der Marktstraße, Donaustraße, Martinsstraße und am Alten Schulhof aufgebaut sein. Von Kartoffeln bis Honig und von Äpfeln bis Kräuter, Gewürze und Brot wird das umfangreiche Angebot des Bauernmarkts in der Innenstadt reichen. Keramiken, Schmuck, Holzarbeiten, bemalte Kiesel oder Bilder werden die verschiedenen Handwerker- und Kunsthandwerker an ihren Ständen anbieten. „Und sicher wird es an den Ständen wieder vieles zu entdecken und die verschiedensten Leckereien zum Probieren geben“, vermutet Paul Gröber.

Außerdem lädt die Schreinerei Gobs auch in diesem Jahr von 11 Uhr bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Betriebsräume in der Schillerstraße 32 ein.

Vereine beteiligen sich

Die Munderkinger Fischer werden zeigen, wie Aale und Forellen geraucht werden, der Förderverein der Frauenbergkapelle bietet Schupfnudeln an, beim Liederkranz gibt’s Zwiebelkuchen und verschiedene Suppen, bei der Trommgesellenzunft geht’s um Flammkuchen, Hopfen und Tiere und das Rote Kreuz wird über den Sanitätsdienst informieren.