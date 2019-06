„Das alles ist untragbar“: Anwohner haben genug

Der Badesee in Erbach ist der schönste Badesee im Alb-Donau-Kreis und rund um Ulm und Neu-Ulm. Das ergab eine Online-Umfrage auf „schwäbische.de“.

Von insgesamt 283 abgebenen Stimmen entfielen 82 auf den am südlichen Stadtrand von Erbach gelegene Badesee. Platz zwei ging an den Baggersee im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl (58), gefolgt vom Badesee Heppenäcker in Rottenacker (40).

Bei gutem Wetter von 9 bis 20 Uhr geöffnet Der See in Erbach ist zirka drei Hektar groß und hat eine Tiefe von bis zu fünf Metern.