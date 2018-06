Darum will Unfallopfer flüchtigen Fahrer nicht anzeigen

Ein Nierenriss, sechs gebrochene Rippen, Bruch des rechten Schlüsselbeins und der Schulter – das sind die Folgen des schweren Unfalls von Munderkingens Melber-Wirt Sepp-Dieter Kaspar. Ein 87-jähriger Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen und ist nach dem Zusammenprall einfach weggefahren. Groll hegt der 66-Jährige gegen den 87-jährigen Unfallverursacher nicht.

„Ich hätte sterben können, wenn ich keinen Helm getragen hätte“, sagt Sepp-Dieter Kaspar am Donnerstag rund anderthalb Wochen nach seinem schweren Unfall. Der Gedanke daran relativiere für den Munderkinger heute alles. „Ich bin dankbar und demütig, weil ich jetzt weiß, wie schnell sich alles ändern kann“, sagt er. Obwohl er kein besonders gläubiger Mensch sei, habe er in den vergangenen Tagen gelernt zu beten, berichtet Sepp-Dieter Kaspar.

Mit dem Roller unterwegs

Am Montag der vorvergangenen Woche war er mit seinem Roller auf der Rottenacker Straße stadteinwärts unterwegs. „Ich habe den Wagen auf der Abbiegespur zum Neukauf stehen sehen und dachte noch, der wird ja jetzt nicht losfahren“, erinnert sich der Munderkinger.

Doch der 87-Jährige fuhr los und bog auf den Parkplatz ein, nur wenige Meter vor Sepp-Dieter Kaspar auf seinem Roller. „Von der Polizei weiß ich, dass es nicht mal Bremsspuren gab, weil ich gar keine Zeit zum Reagieren hatte“, schildert der 66-Jährige. An den Aufprall selbst kann er sich heute nicht mehr erinnern. „Das nächste, das ich weiß, ist, dass ich auf dem Boden lag, mit dem Gesicht nach unten.“

„Ich hörte die Stimmen von Inge Eisele und Bruno Falch, die sich sofort um mich kümmerten und wie jemand rief ,er fährt weg, er fährt weg’“, schildert der Melber-Wirt, den jede noch so kleine Bewegung schmerzt. Denn das Schlüsselbein und die Schulter sind nicht, wie gehofft, zusammengewachsen und müssen am Freitag nochmal operiert werden. Bevor Sepp-Dieter Kaspar jetzt zwei Nächte nach Hause durfte, hatte er im Universitätsklinikum in Ulm gelegen, davon sechs Tage auf der Intensivstation.

Kann nicht sich an Aufprall erinnern

Auch wenn der 66-Jährige sich nicht mehr an den Aufprall auf das Auto des Unfallfahrers erinnern kann, ist er sich sicher, dass dieser den Zusammenstoß bemerkt haben muss. „Warum er einfach weggefahren ist, kann ich nicht verstehen“, sagt Sepp-Dieter Kaspar über den Mann, den er schön öfter von der Terrasse seines Cafés in Munderkingen gesehen hat. Bis heute habe sich der 87-Jährige nicht bei ihm gemeldet oder sich entschuldigt.

Dennoch will Sepp-Dieter Kaspar den Mann nicht anzeigen. „Ich glaube, er ist genug gestraft und musste jetzt seinen Führerschein abgegeben.“ Einen Groll hege er gegen den 87-Jährigen Unfallfahrer nicht. Damit so etwas aber künftig nicht mehr geschieht, wünscht sich der Melber-Wirt einfache Tests für ältere Autofahrer. „Man darf das Fahren natürlich nicht ab einem bestimmten Alter verbieten, aber nur wer fit ist, soll seinen Führerschein behalten.“

Sepp-Dieter Kaspar ist seinen Ersthelfern, den Ärzten und Pflegern und natürlich seiner Ehefrau Inge unendlich dankbar für das, was sie geleistet haben, damit er wieder gesund wird. Wie lange das dauern kann, weiß der 66-Jährige nicht – bis zu einem Jahr, habe er gehört. „Das Café führt bis dahin meine Frau mit der Unterstützung von Aushilfen, das ist schließlich unsere Existenzgrundlage.“