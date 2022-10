Darum stehen in Munderkingen dunkle Winterabende bevor

Energiesparen ist das Gebot der Stunde – das man auch bei der Stadtverwaltung in Munderkingen beherzigt. An verschiedenen Gebäuden bleiben derzeit und in den kommenden Monaten die Außenlichter aus. Bei der Nutzung des Lehrschwimmbeckens indes gibt es keine großen Kompromisse.

An mehreren öffentlichen Stellen in der Stadt hat Bauhofleiter Kurt Fueß bereits den Stecker gezogen. So bleibt an beziehungsweise in der Mediathek die Außenreklame und Innenbeleuchtung aus. Alle Springbrunnen wurden abgeschaltet, wobei an jenem im Bürgerpark die Betriebszeiten schon vor längerer Zeit eingeschränkt wurden, wie Bürgermeister Michael Lohner sagt: „Früher lief er von 9 bis 20 Uhr, später dann erst ab dem Nachmittag.“ Auch ohne die gewohnte Beleuchtung müssen der Martins- und der Marktbrunnen auskommen, ebenso dunkel bleiben die Lichttaler im Boden rings um den Marktbrunnen, die Baumbeleuchtung in der Marktstraße, das Schaufenster in der Museumsarkade und die Gobo-Strahler, die zur Weihnachtszeit sonst goldene Sterne auf die Rathausfassade zaubern.

Schlechte Karten auch für die Weihnachtsbeleuchtung

Was die übrige öffentliche Weihnachtsbeleuchtung betrifft, sei zwar noch nichts besprochen, aber alleine die landesweite Anweisung zum städtischen Stromsparen verheißt eher dunkle Winterabende in der Munderkinger Innenstadt. So sagt Hauptamtsleiter Axel Leute über die Beleuchtung des Rathauses und anderer Giebel: „Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Lichter brennen.“ Dasselbe gilt für den Weihnachtsbaum vor dem Verwaltungsgebäude der VG Munderkingen.

Doch nicht nur manche Lichter gehen in der Donaustadt aus, auch auf wohlige Wärme muss man am einen oder anderen Ort verzichten. Wer zum Beispiel auf der Friedhofs- oder Rathaustoilette die Hände wäscht, muss das mit kaltem Wasser tun – die Boiler sind außer Betrieb gesetzt.

Warum das Schwimmbad der Stadt so wichtig ist

Einen Sonderstatus nimmt derweil das Lehrschwimmbecken ein. „Schwimmunterricht ist wichtiger denn je“, betont Michael Lohner und spricht von einem „riesigen Nachholbedarf nach der Corona-Pandemie“, während der das Schwimmbad längere Zeit geschlossen bleiben und folglich zahlreiche Kurse ausfallen mussten. Verwaltung und Gemeinderat seien sich über die Bedeutung des Beckens, das auch von den Schulen rege genutzt wird, und den Umgang damit einig. So reduziere man die Wassertemperatur nur geringfügig: Von bisher 29 auf 27 Grad im Schulbetrieb und von 31 auf 29 Grad bei den Babyschwimmkursen und der Rheuma-Liga am Freitag. Auch öffentliches Baden soll im Herbst und Winter wieder möglich sein, sofern wie in den vergangenen Jahren genügend ehrenamtliche Bademeister zur Verfügung stehen. Was den Energieverbrauch betrifft, verweist Lohner auf die vor acht Jahren vorgenommene energetische Sanierung des Lehrschwimmbeckens und dessen Ausstattung mit moderner, energieeffizienter Technik, die sich bislang positiv niedergeschlagen habe.

Wieviel Energie und folglich Geld sich durch die genannten Maßnahmen konkret sparen lasse, sei nur schwer zu berechnen, sagt der Bürgermeister. Er macht aber klar: „Das alles sind nur kleine Stellschrauben. Aber in der Summe ist es sicher besser, als nichts zu tun.“