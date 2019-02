Darum gibt es in Munderkingen keine Kinderfasnet

Sie ist bis jeher fester Bestandteil des Munderkinger Fasnetmontags gewesen: Die Kinderfeier in der Donauhalle. Doch in diesem Jahr werden die kleinen Narren vor verschlossenen Türen vergeblich auf Einlass warten. Denn, die Kinderfasnet fällt aus.

Grund sind die fehlenden Helfer, wie Heinrich Brüggemann vom Verein „Kinder in Munderkingen (KiM), erklärt. Mehr als 20 Jahre lang hat der Verein die Kinderfasnet veranstaltet. „Aber schon in den vergangenen Jahren hatten wir Probleme damit, Freiwillige zu finden, die uns unterstützen“, sagt Brüggemann. Das sei schon allein von der Sicherheit ein Problem, wenn nicht genügend Aufsichtspersonen bei solch einer Veranstaltung sind.

„Die Organisation im Team, die funktioniert soweit. Das was wir brauchen sind Leute, die vor Ort helfen“, sagt er. Bisher habe es ausgereicht, einzelne Aufrufe in Kindergärten und Grundschulen auszuhängen. Doch die Rückmeldung sei immer weniger geworden.

Letzten Versuch gestartet

Deshalb sei für die Organisatoren bereits im vergangenen Jahr fraglich gewesen, ob eine Kinderfasnet 2019 stattfinden könne. Über den Munderkingen Donauboten und eine Rundmail, die an die bisherigen Helfer und Bekannte ging, hatte der Verein trotzdem versucht, Helfer zu akquirieren – jedoch ohne großen Erfolg. „Drei Personen haben sich zur Unterstützung bereit erklärt, einer davon war ich“, sagt Brüggemann. Für einen reibungslosen Ablauf wären 20 Helfer nötig gewesen.

Hüpfburg, Kinderschminken, ein Clown und Spiele. Das alles wird es dieses Jahr also nicht geben. „Das ist schade, lässt sich jetzt aber nicht mehr ändern“, sagt Ralf Lindner, Zunftmeister der Munderkinger Trommelgesellen.

Für den Kinderumzug hat das keine Auswirkungen. Der findet statt. Ralf Lindner, Zunftmeister

So kurzfristig eine Alternative zu der Kinderfasnet zu planen sei schwierig. Da die Zunft mit dem Verein bisher immer eng zusammengearbeitet hat, werde es nach der Fasnet ein Gespräch geben. Dann soll geklärt werden, wie es weitergeht. Lindner betont jedoch: „Für den Kinderumzug hat das keine Auswirkungen. Der findet statt.“ Danach gebe es, wie in jedem Jahr, Wurst und Wecken vor dem Zunfthaus und „Fasnet in der Stadt.“

Für den Verein „Kinder in Munderkingen“ stehen nach der Fasnet wichtige Entscheidungen an. Noch im März wollen die Organisatoren zusammenkommen und über die Zukunft der Kinderfasnet beraten, informiert Heinrich Brüggemann.

Sommerfest auch betroffen

Dann wird zusätzlich zu der Veranstaltungen während der Fasnet das Kinderfest im Rahmen des Munderkinger Sommerfests auf der Agenda stehen. Denn auch dafür sind Helfer schwer zu bekommen, wie Heinrich Brüggemann bestätigt. Beides, Kinderfasnet und das Fest im Sommer, seien stets gut besucht. „Im vergangenen Jahr kamen fast 200 Kinder zu unserem aufgebauten Parcours während des Sommerfests“, sagt Bürggemann.

Für das kommende Sommerfest jedenfalls will es der Verein noch einmal versuchen. „Aber auch die Zukunft des Kinderfests steht erst einmal in den Sternen“, sagt Brüggemann.

