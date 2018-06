„Darraloch Kuttlakapell“ wird 50 Jahre alt

Wenn die „Weltberehmte Darraloch Kuttlakapell“ am Fasnetssonntag wieder beim Munderkinger Umzug zu sehen und vor allem zu hören ist, feiern die Musiker in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen ihres „Freundeskreises des notenfreien Gebrauchs musikalischer Instrumente“.

Es sei im Jahr 1968 gewesen, erzählen die Darraloch-Musiker, als einige Munderkinger sich zu einer Fasnetsgruppe zusammentaten und im Umzug der Stadtkapelle mit alten Instrumenten hinterherliefen. „Dabei taten sie nur so, als ob sie musizieren würden“, weiß Ludwig Walter. „Ab 1970 wurde dann mit Musik und als eigenständige Fasnetsgruppe aufgetreten. Und seitdem gibt’s die ,Darraloch Kuttlakapell’, damals gegründet von Hans-Peter Kneer, als originelle Gruppe in der Munderkinger Fasnet“, so Walter.

Kabarettveranstaltungen im alten Schulhaus und später im Gasthaus Adler gehörten am Fasnetsmontag über Jahre zum festen Programm der „Kuttlakapell“. Ludwig Walter erinnert sich an die Inszenierung eines „russischen Abends in Kuttlowsk“ oder die Aufführung des Musicals „Hond“. Zur Fasnet nahmen sich die Musiker immer wieder bestimmte Themen vor. So wurde 1973 die Einweihung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt gefeiert, 1995 wurde das „Kaufhaus Dollworth“ im einstigen Laden von Helene Doll eröffnet, als „Konkurrenzveranstaltung“ zur damaligen Storchenparade organsierte die „Kuttlakapell“ 2006 eine Froschparade und 2016 gründeten die Musiker einen närrischen Stadtverschönerungsverein.

Aber auch außerhalb der Fasnet ist die Kapelle aktiv. Ludwig Walter nennt die Erstellung und Einweihung einer Weitzmann-Gedenktafel an seinem Munderkinger Geburtshaus sowie die Partnerschaftstreffen mit Munderkingens Partnerstadt Riedisheim. Der Namenszusatz „weltberehmt“ rühre von vielen Auftritten der „Kuttlakapell“ während ihrer Jahresausflüge her. „Da wurde in europäischen Hauptstädten, wie Berlin, Paris, London, Rom oder Prag musiziert“, so Ludwig Walter. „Mit ihrer jazzigen Musik wurde die ,Kuttlakapell’ überall gerne gehört und als positiver, musikalischer Botschafter aus Deutschland gewürdigt.“

Von Beginn an verstehe sich die „Darraloch Kuttlakapell“ als Freundeskreis, der sich jeden Monat gerne trifft, sagt Walter, „und wir hoffen, dass wir noch viele Jahre als Originelle Gruppe bei der Munderkinger Fasnet dabei sein können“.