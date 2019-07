Damen steigen ab, Hobby-Herren weiter auf Erfolgskurs

Die Tennis-Damen des VfL Munderkingen müssen am Saisonende die Bezirksoberliga verlassen. Sie verloren gegen Mochenwangen und damit steht ihr Abstieg fest. Erfolgreich waren dagegen einmal mehr die Hobby-Herren des VfL, die Eggingen besiegten und damit ungeschlagen blieben.

Die Damen des VfL traten zum letzten Spieltag der Saison in Mochenwangen an. Um in der Liga zu bleiben, war ein Sieg Pflicht. Nach Einzelerfolgen von Tina Kneer, Anja Ottenbreit, Julia Springer und Katharina Schumann waren die Weichen zum Tagessieg gestellt. Allerdings bewiesen die Gegner bei der Doppelaufstellung das bessere Händchen und ließen den Munderkinger Damen keine Chance. Am Ende hieß es 4:5 für Mochenwangen und der Abstieg in die Bezirksliga war besiegelt.

Die Herren II spielten auf heimischer Anlage gegen die TG 83 Ehingen II. Durch Siege von Jürgen Barth, Leon Frankenhauser und Simon Hönig in den Einzeln sowie Jürgen Barth/Simon Hönig und Leon Frankenhauser/Vitus Hermann in den Doppeln feierten die Herren ihren ersten Erfolg in dieser Saison. Am Sonntag, 21. Juli, absolviert die Mannschaft ihren letzten Spieltag in Öpfingen.

Die Hobby-Damen waren zu Gast beim VfL Ulm II. Da nur Daniela Hermann ihr Einzel gewann, mussten sich die Munderkinger Damen mit 1:5 geschlagen geben. Das Endergebnis hätte jedoch deutlich knapper ausfallen können, da zwei Spiele erst im Matchtiebreak verloren wurden.

Die Hobby-Herren bewiesen weiterhin ihre gute Form und schlugen auch die Mannschaft aus Eggingen souverän mit 6:0. Philipp Schaible, Florian Schaible, Moritz Schumann, Philip Seibold, Philipp Weißer und Achim Schenz gewannen ihre Spiele ohne Satzverlust und reisen am Samstag, 20. Juli, am letzten Spieltag unbesiegt zum ebenfalls noch ungeschlagenen TSV Blaustein II.

Die Junioren des VfL Munderkingen spielten gegen die SG Aulendorf und sicherten sich mit einem 7:2-Erfolg den dritten Sieg der Saison. Im Einzel sorgten Leon Frankenhauser, Max Müller, Simon Hönig, Vitus Hermann und Robert Dreher bereits für die Vorentscheidung. Die Doppel Leon Frankenhauser/Vitus Hermann, sowie Simon Hönig/Robert Dreher sorgten für den verdienten Endstand.

Die Spielgemeinschaft Munderkingen/Rottenacker/Kirchen der Juniorinnen trat zu ihrem letzten Spiel der Saison in Söflingen an. Doch reichten die Einzelsiege von Hanna Kneer und Dana Hönig nicht aus, um den Spieltag für sich zu entscheiden. Zwar sicherte sich die Mannschaft noch einen weiteren Punkt, da die Gegner nur mit zwei Doppeln angetreten waren, jedoch mussten sich die VfL-Juniorinnen am Ende mit 3:6 geschlagen geben.