D-Jugend-Endrunde in Munderkingen

Die Endrunde der Hallenfußball-Verbandsmeisterschaft der D-Junioren wird am Sonntag, 24. Februar, in Munderkingen ausgetragen. Das Finalturnier, für das sich keine Mannschaft aus dem Raum Ehingen qualifiziert hat, beginnt um 12 Uhr in der Munderkinger Sporthalle. Acht Mannschaften spielen um den Titel; in der Gruppe A treten der FV Ravensburg, der VfL Pfullingen, der VfL Kirchheim/Teck und der FC Esslingen an, in der Gruppe B spielen der 1. FC Heidenheim, der FSV 08 Bissingen, der FV Olympia Laupheim und die TSG Tübingen. Die jeweils zwei besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Halbfinale (ab 14.34 Uhr). Anschließend folgen die Platzierungsspiele und das Finale (15.34 Uhr).