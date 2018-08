Cumert kehrt zum SVA zurück

Die Fußballerin Ecem Cumert aus Munderkingen kehrt zum SV Alberweiler zurück. Dies wurde vonseiten des Regionalligisten bekannt. Die 20-Jährige spielte in der vergangenen Saison für Ataşehir Belediyespor und gewann mit dem Klub aus Istanbul die Meisterschaft in der ersten türkischen Liga. Zuvor war Cumert für den SC Freiburg aktiv, zu dem sie noch als Jugendspielerin 2013 von den Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler gewechselt war. Künftig streift sie wieder das Trikot des SVA über, der noch ohne Cumert mit einem Sieg und einer Niederlage in die Regionalliga-Saison startete. Nach der Niederlage beim SC Freiburg II (0:1) gewann der SVA am zweiten Spieltag 2:0 gegen Frauenbiburg. „Ein gewisser Druck ist den Spielerinnen schon abgefallen“, sagt SVA-Cheftrainerin Chantal Bachteler vor dem dritten Punktspiel am Sonntag, 2. September, 14 Uhr, beim SC Regensburg. „Dennoch wissen sie, dass wir noch Arbeit vor uns haben.“ Erfreuliche Nachrichten vermeldete Bachteler auch aus dem Lazarett des SVA: „Melanie Geiselhart hat wieder trainiert und scheint für die Reise nach Regensburg bereit zu sein. „Wir warten das Training am Freitag noch ab, aber es sieht gut aus.“ Auf Alberweiler wartet eine „anstrengende Woche“, sagt die Trainerin. Nach dem Punktspiel in Regensburg gastiert das Team am Mittwoch im WFV-Pokal beim FV Bellenberg, dann steht das „große Highlight“ an: das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen am Samstag, 8. September, in Alberweiler.