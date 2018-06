Computer in Schulbücherei brennt

Die Munderkinger Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zum Schulzentrum ausgerückt. In der gerade erst renovierten Bücherei des Schulverbundes hatte ein Computer zu glimmen begonnen. Hausmeister Manfred Winghart hatte den Brand entdeckt, schilderte Schulleiterin Jutta Braisch.

„Er selbst konnte wegen der starken Rauchentwicklung den Raum aber nicht mehr betreten“, erklärt sie weiter. „Ich habe Rauch gesehen und sofort die Feuerwehr angerufen“, sagte Winghart. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich wurden die Schüler, die im Gebäude unterrichtet wurden, früher nach Hause geschickt. Der Rettungsdienst war auch vor Ort, musste aber nicht eingreifen.

„Wir haben mit einem Trupp unter Atemschutz den Brand gelöscht und vorsorglich die Drehleiter in Stellung gebracht“, erklärte Thomas Ibach, Einsatzleiter der Munderkinger Wehr. Durch einen Rauchvorhang verhinderte die Wehr zudem, dass der Rauch in den Flur abzieht. Innerhalb von 15 Minuten sei der Brand gelöscht gewesen, so Ibach.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Defekt des Computers den Brand auslöste, der einen Schaden von rund 8000 Euro verursacht hat.