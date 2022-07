Comicgeschichten und Daumenkinos von Kai Pannen entdecken

In der Mediathek in Munderkingen ist vom 26. Juli bis 27. August die Ausstellung „Originale und Bücher“ von Kai Pannen zu sehen. Die Ausstellung wirft einen humorvollen Blick in die kunterbunte und verspielte Bilderwelt des Künstlers, mit Originalillustrationen und Büchern von Kai Pannen. Realisiert wurde die Ausstellung von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen beim Regierungspräsidium (RP) Tübingen, wie es in einer Mitteilung des RP heißt.

Comicgeschichten erfinden, zentimeterdicke Daumenkinos zeichnen, sich nach Flugzeugen den Hals verrenken oder Kaulquappen beobachten, wie sie zu Fröschen werden. Das sind Dinge, die Kai Pannen schon in seiner Kindheit und Jugend gerne gemacht hat. Und so viel hat sich seit damals nicht geändert. Aus Comics wurden Buchillustrationen, aus Daumenkinos Trickfilme und aus den Fröschen ein stetes Interesse für Tiere und Pflanzen, die sich in (fast) allen Zeichnungen des Künstlers wiederfinden.

Die Ausstellung ist Teil der Lese- und Literaturförderung des Regierungspräsidiums Tübingen. Interessierte können die Ausstellung vom 26. Juli bis zum 27. August in der Mediathek in Munderkingen zu den üblichen Öffnungszeiten besuchen. Der genaue Terminplan mit den Stationen der Ausstellung ist online unter www.rt.fachstelle.bib-bw.de in der Rubrik „Aktuelles“ zu finden.