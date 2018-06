Buntes Gewusel im Munderkinger Bürgerpark

Reges Treiben hat am Montagnachmittag im Munderkinger Bürgerpark geherrscht. „Kinder in Munderkingen“ hatte am letzten Tag des diesjährigen Sommerfestes wieder zum Kinderfest eingeladen.

An sechs Stationen von Ballwurf über Nägeleinschlagen bis zum Fischeangeln konnten die Kinder Stempel für ihre Laufkarten sammeln. Wer alle absolviert hatte, durfte eine Runde mit dem Bähnle fahren. Dort stand wieder Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner bereit. Weil pünktlich zum Kinderfest die Sonne hinter den dicken Wolken hervorkam, herrschte auf der großen Wasserrutsche ziemlicher Andrang und die Jugendfeuerwehr hatte ziemlich zu tun, die Bahn mit genügend Wasser rutschig zu halten

. Ab 14 Uhr wurden Kaffee und Kuchen im Zelt serviert. Am Nachmittag unterhielten die Alten Kameraden der Stadtkapelle Munderkingen im Festzelt. Beim Firmennachmittag hatten wieder verschiedene Munderkinger Unternehmen ihre Mitarbeiter zum gemütlichen Zusammensein eingeladen. Am Abend ging es dann im Festzelt nochmal rund. Die Kapelle „Wahnsinn“ sorgte für Unterhaltung bevor dann die Verlosung der Festtombola anstand.