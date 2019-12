Bunter Melodien-Strauß für Ohren und Seele

Beim jährlichen Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Munderkingen haben Jugendvororchester, Jugendblasorchester und Großes Blasorchester am Samstag großen Anklang beim zahlreich erschienenen Publikum gefunden. Für bis zu 70-jährige Mitgliedschaft wurden 25 Musikerinnen und Musiker geehrt.

Die Vorsitzenden Martina Schelkle, Julian Spranz und Sebastian Locher freuten sich über ein volles Haus und konnten unter den Gästen Bürgermeister Michael Lohner, die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, Bürgermeister Karl Hauler aus Rottenacker, Diakon Max Hantke und den Ehrenvorsitzenden Axel von Bank begrüßen. Musikalisch machte das Jugendvororchester gekonnt den Anfang. Christoph Traub hat im September die Leitung übernommen, und viele junge Musiker auf ihr erstes Konzert vor großem Publikum vorbereitet.

„Break of the code“ von Stephen Melillo klang zu Beginn wie Musik aus einem Abenteuerfilm, der Held auf der Suche nach einem Geheimnis, einem alten Pharaonengrab. Bei „Harry has the hurry“ von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez wacht Langschläfer Harry immer in letzter Minute auf, und muss sich dann beeilen. Dem tollen Klangerlebnis der ersten beiden Stücke folgte die Zugabe „Es ist ein Ros entsprungen“ von Michael Praetorius.

Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Charly Petermann griff „Two Movements“ von Kees Vlak und „Hibiki“ von Yasuhide Ito auf. In die Sätze „Song of Happiness“ und „Temptation“ unterteilt, brachte „Two Movements“ zuerst melodiöse Klänge, um abrupt in seinem Allegro agitato schnelle und kräftige Passagen folgen zu lassen und in einem Grandioso zu enden. Japanisch klang „Hibiki“, mit dem Untertitel „Joy of music“. Die Freude, die die jungen Musiker beim Spielen ihrer Instrumente hatten, war spürbar, und so durfte das Orchester als Zugabe „Watermelon Man“ von Herbie Hancock zum Besten geben, das dieser für sein Debütalbum aus dem Jahr 1962 komponiert hatte, und das seither zu einem Standard im Jazz geworden ist.

Charly Petermann dirigierte ebenso galant das große Blasorchester, zuerst seine Komposition „Festmusik der Stadt Munderkingen“, die 2014 zur Wiedereinsetzung von Bürgermeister Lohner entstanden ist. Geradlinige barocke wie auch klassische Elemente verknüpfen sich, im Choral erklangen romantische Passagen. Die wilde Geschichte von „Spartacus“ von Jan van der Roost erinnerte an Monumentalfilme wie „Ben Hur“ oder „Quo Vadis“ und bestach zeitweise durch filigrane Elemente wie Flöten, die von perkussiven Instrumenten untermalt waren. Hier im Land der Krieger und Könige war großes Kino geboten, alle konnten ihrer Spielfreude freien Lauf lassen und immer wieder neue musikalische Facetten einbringen.

Der Vorsitzende des Blasmusikverbands Baden-Württemberg, Hubert Stoll, übergab die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit an Sebastian Locher, Sinah Dreher, Simon Gassmann, Max-Michael Geppert, Johannes Kiebler, Melanie Mohn, Sophia Ottenbreit, Simone Schartmann und Tobias Schartmann. Die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit erhielten Jürgen Heinzelmann und Linda Kohal. Für 30-jährige aktive Tätigkeit erhielten die Ehrennadel in Gold Hans-Peter Frankenhauser, Hans Miehle und Josef Schmid. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40-jährige aktive Tätigkeit wurde Martin Wiest, Christoph Traub, Erwin Stöhr, Arno Hardecker und Andreas Geppert verliehen. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50-jährige aktive Tätigkeit erhielten Bruno Schmid, Bruno Rupp und Paul Pilger. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 60-jährige aktive Tätigkeit ging an Paul Pilli und Hermann Lang. Über den Erhalt der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 70-jährige aktive Tätigkeit freute sich Josef Frasch, der bei den Alten Kameraden die Trompete spielt.

Auf der Zielgeraden erklang „Of Sailors And Whales“ von Francis McBeth. Die fünf Sätze „Ishmael“, „Queequeg“, „Pater Mapple“, „Kapitän Ahab“ und „Der Weiße Wal“ beruhen auf Szenen aus Herman Melvilles berühmten Roman „Moby Dick“. Es folgten „The Clowns“ von Nino Rota, das typisch fröhliche Klänge aus dem Zirkus zu Gehör brachte. Die Freude des Publikums führte zu mehreren Zugaben wie dem „Einzug der Plagiatoren“ von Siegfried Bethmann. Mit Ehrfurcht erfüllt war „Stars make us small“ von Derek Bourgeois, für das die Halle abgedunkelt wurde und auf der Leinwand der Sternenhimmel mit der Milchstraße zu sehen war. Mit diesem vielfältigen Strauß bunter Melodien für Ohren und Seele wurde das Publikum in die Weihnachtsfeierlichkeiten entlassen.