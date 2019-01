Bunte Laternen für den Glompigen in Munderkingen entstehen

Die Vorbereitungen für die anstehende Fasnet laufen in Munderkingen auf Hochtouren, in den Straßen sind bereits die bunten Fähnchen aufgehängt worden und auch die historischen Häser haben ihre Träger gefunden. Erstmals hatte die Trommgesellenzunft in diesem Jahr in Vorbereitung auf den Glompigen zum Fasnetslaternen-Basteln eingeladen.

200 Rahmen für Laternen haben Carmen Klein und Waltraud Prill bestellt. Für die sollen in den drei Kindergärten der Stadt und in der Betreuung der Schule die Fensterfolien mit Munderkinger Hexen bemalt werden. Luzia Hudelmaier und Katrin Randecker, beides Wusele, waren am Samstag mit Feuereifer bei der Sache. „Das ist eine schöne Idee für den Glompigen und zum Umzug“, fanden die beiden Wusele. Zur Sicherheit werden sie nur mit LED-Lichtern bestückt. Beim Glompigen ertönt dann von allen Laternenträgern der alte Spruch „Ma zendet, ma zendet Fasnet rei, Baura gant zum Gumpa wia alte Lumpa. Fasnet sott a Johr lang sei.“ Die Laternen sollen zur traditionellen Fasnetseröffnung am Glompigen zum Einsatz kommen.

Alle Bürger sollen dann gemeinsam mit den Zunftmitgliedern und der Kapelle in einem Umzug vom Obertorplatz zum Rathaus laufen, wo erst Bürgermeister Michael Lohner entmachtet und anschließend die Fasnet ausgegraben wird. Die Bastelsätze für die Laternen gibt es auch in der Buchhandlung Lease zu kaufen. Die Trommgesellen besinnen sich damit auf Überlieferungen, nach denen es schon früher Fackelumzüge während der Fasnet gegeben hatte.